Domènech s'aferra a l'esperit del 20-D per capgirar els mals resultats que els donen les enquestes

El candidat de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, confia en capgirar els mals resultats que donen les enquestes a la confluència. “Som la força que protagonitzarem la remuntada, que serà també la del país”, ha afirmat el coordinador general de Catalunya En Comú. Domènech ha posat com exemple les eleccions generals on els comuns van ser la força més votada a Catalunya, tot i que els sondejos els situaven en els darrers llocs. “Som plenament conscients que serem decisius i que remuntarem com ja vam fer el 20-D”, ha assegurat.

En aquest sentit, el cap de llista de Catalunya En Comú-Podem s'ha mostrat convençut que el 21-D aconseguiran uns bons resultats com ja van fer a les eleccions municipals i espanyoles: “Recuperarem l’esperit del canvi del 20-D, del 26-J i de les municipals. Tornarà a ser una campanya on els catalans i les catalanes podran votar no favor o en contra d’un bloc, sinó a favor del canvi necessari en aquest país”.

Domènech ha fet aquestes declaracions després de la coordinadora de Catalunya En Comú on, segons ha afirmat, “s’ha començat a delimitar el programa de Catalunya En Comú Podem i la campanya electoral”. “Farem una campanya amb molts actes de proximitat perquè la ciutadania recuperi la paraula i ens escoltem els uns als altres”, ha explicat el líder dels comuns.

El cap de llista dels Comuns ha avançat “que dilluns tenim un acte a Barcelona on ja plantejarem la nostra proposta política per sortir de l’atzucac actual i presentar el nostre model de país i de com construir aquest país des de l’eix social i de l’agenda ciutadana”.