Domènech vol liderar un Podem "fort" que "impregni" Catalunya en Comú

El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha presentat aquest dimecres la seva candidatura per liderar un Podem "fort" que "impregni" Catalunya en Comú. En roda de premsa al centre cívic Pati Llimona, Domènech ha negat que la seva intenció sigui absorbir la formació lila dins la confluència d'esquerres, però ha apostat perquè el partit "participi fortament" de l'espai dels comuns: "Un Podem fort perquè les classes populars ho necessiten, un Podem fort per construir propostes de país i un Podem fort perquè l'espai unitari també sigui fort".

Dit això, ha estat molt insistent en la necessitat que Podem sigui "autònom" més enllà del grau de participació a Catalunya en Comú: "No implica una erosió", ha volgut remarcar Domènech. El candidat ha afirmat que el lema de la seva candidatura ('Amb tu, més Podem') "representa la possibilitat i necessitat de construir un Podem que superi les seves "etapes més crítiques", sigui "absolutament obert a la societat" i "es tenyeixin de les demandes de les classes populars" i del renaixement dels moviments socials.

Sobre l'autonomia de la formació respecte la direcció a Madrid, comandada per Pablo Iglesias, Domènech ha insistit que les decisions les prendran el conjunt d'inscrits del partit català. No obstant això, ha volgut defensar el compromís del partit a nivell estatal amb "els drets socials i polítics" i la plurinacionalitat.

Domènech concorre a les primàries per dirigir Podem amb una llista "transversal" que compta amb membres de totes les famílies de Podem, amb persones que van formar part de totes les candidatures de les últimes primàries del partit i amb persones de Catalunya en Comú, com l'activista per l'educació i exportaveu d'USTEC-STEs Rosa Cañadell, que forma part de la coordinadora.

En el procés de primàries Domènech tindrà, almenys, tres rivals. Es tracta de la senadora d'En Comú Podem per Tarragona Celia Cánovas, que ja fa setmanes que va anunciar la seva intenció de liderar el partit lila; Noelia Bail, membre de l'executiva d'Albano Dante Fachin però que va preferir no abandonar la formació, i Merche Gil, militant de Castelldefels que encapçala la llista Contigo Sí se Puede, amb una forta presència d'afiliats del Baix Llobregat.