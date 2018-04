Domènech augura una "proposta realista" després d'intentar investir Jordi Sànchez

El líder de Catalunya En Comú-Podem al Parlament, Xavier Domènech, ha vaticinat aquest dijous que les formacions independentistes intentaran de nou investir l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, com a president de la Generalitat, però que no aconseguiran "una investidura efectiva i que s'obrirà després una proposta de realisme". "Crec que anirem a aquesta proposta de Jordi Sànchez de nou, que té a veure amb el recorregut que pugui tenir el recurs que es va presentar davant l'ONU per defensar els seus drets de representació política", ha augurat en una entrevista a Onda Cero, però ha descartat que aquesta hipotètica investidura prosperi.

Així, ha recordat que ERC demana a JxCat un presidenciable que pugui ser investit: "O hi ha una proposta d'un candidat efectiu, o es constatarà que no hi ha una majoria". El també coordinador general dels comuns ha insistit que han de ser JxCat, ERC i la CUP els qui intentin formar Govern perquè "es van autoproclamar vencedors de les eleccions del 21 de desembre" i la seva suma d'escons dóna majoria al Parlament. Amb tot, ha reivindicat contemplar noves majories "en cas que ells no poguessin formar Govern pels motius que siguin", sense que això signifiqui que els comuns se sumin al bloc independentista. "Hi ha una altra proposta possible, que és que els partits facin un pas enrere perquè la ciutadania tingui Govern d'una vegada" i l'executiu l'integrin personalitats independents que representin diferents sensibilitats de la societat catalana i que desenvolupin un pla de xoc social i permetin recuperar l'autogovern.

Pel que fa a les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR), ha valorat que el dret a la protesta a Espanya té una llarga història i que en ocasions les seves expressions "han estat molt variades i molt més extremes". És per això que ha sentenciat que "ara mateix a Catalunya no es pot parlar en cap cas d'un escenari de violència", tot i que per a ell les accions del CDR no són el millor camí per resoldre la situació política. "El nostre espai és la manifestació transversal del dia 15" d'abril, convocada entre d'altres pels sindicats CCOO i UGT de Catalunya i les associacions Òmnium Cultural i l'ANC per demanar la recuperació de la normalitat política i la llibertat dels presos polítics.