Sant Sebastià, primera capital del País Basc que celebrarà una consulta sobre el dret a decidir

Després que algunes localitats d'Euskadi ja hagin preguntat als seus veïns si volen o no la independència, Donosti es convertirà, el proper 18 de novembre, en la primera capital basca a celebrar una de les consultes sobre el dret a decidir que impulsa la plataforma ciutadana Gure Esku Dago, que confia que l'acte que promou per unir amb una cadena humana Donostia, Bilbao i Vitòria el proper 10 de juny contribueixi a l'"èxit" d'aquesta iniciativa.

Els portaveus de la Gure Esku Dago a Donosti, Ibón Rosales i María Luisa Sánchez, han fet avui aquest anunci en una roda de premsa que han ofert al consistori donostiarra i en què hi han participat els regidors donostiarres Martín Ibabe (PNB) i Josu Ruiz (EH Bildu) i el membre de Sortu Joseba Álvarez, entre d'altres.

Durant la compareixença, Rosales i Sánchez han explicat que la recollida de signatures iniciada per la seva plataforma per reclamar la celebració d'una consulta d'aquestes característiques a Sant Sebastià ha superat les 8.000 rúbriques que es proposaven recopilar en un primer moment, ja que finalment aquesta xifra ha ascendit a 9.545.

Els impulsors han defensat a més la necessitat d'aquesta consulta com a forma d'"aprofundir" en la "qualitat democràtica" mitjançant les urnes i que sigui possible "decidir" sobre tots els aspectes mitjançant la "suma d'arguments". A partir d'ara, aquesta organització començarà a dotar-se de la infraestructura necessària per a realitzar la consulta tant de forma material, com econòmica per al que es crearan uns "bons" que podran ser adquirits pels interessats en la celebració d'aquesta consulta, ja que es tracta d'un acte "complex" que necessitarà de voluntaris, urnes i centres de votació.