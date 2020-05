Dos vocals del CGPJ justifiquen els atacs des de la justícia al govern espanyol

Els vocals de la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández i Juan Martínez Moya justifiquen el president del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCL), José Luis Concepción, pels seus atacs a l'estat d'alarma i els seus suggeriments sobre manipulació d'estadístiques mortals en mitjans de comunicació.

Segons el vot particular subscrit pels dos vocals contra la reprimenda cursada a Concepción divendres passat, dia 15 de maig, les declaracions del magistrat estaven plenament justificades i comparteixen la preocupació per l'estat d'alarma que ja han expressat altres personalitats, entre els quals citen l'exmagistrat del Tribunal Constitucional Manuel Aragón.

El vot particular, al qual ha tingut accés l'ARA, fa referència a un acord de la sessió extraordinària de la comissió permanent del CGPJ –que encara no s'ha fet públic– pel qual la majoria va decidir traslladar per carta una crida a la moderació, prudència i mesura, i especialment a la responsabilitat institucional, al president del TSJCL arran de les seves declaracions públiques.

El vot particular recorda que Concepción ha posat de manifest que "podria haver-hi una discordança entre el nombre oficial de morts per covid-19 i la xifra real". I assenyalen: "Val a dir que aquest seguiment s'està fent en altres tribunals superiors de justícia".

Aquesta afirmació està referida a una petició anunciada al TSJCL l'11 d'abril passat i presentada per escrit el 13, i també a altres tribunals superiors, pel partit Vox perquè se sol·licités als jutjats del Registre Civil dels partits judicials de la comunitat dades sobre defuncions certificades durant els mesos de març i abril del 2020 relacionades amb el covid-19, així com les del 2018 i 2019.

Mentre el president del TSJCL va fer una sol·licitud en aquest sentit, d'altres, com el president del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, José María Chamorro, van remetre la sol·licitud de Vox al ministeri de Justícia "per falta de competència material", ja que els registres civils "depenen del ministeri de Justícia".

El 6 d'abril passat, el president del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa, Vicente Rouco, va ordenar als registres del seu territori que "d'ara endavant es vetlli perquè es faci una identificació com més precisa millor sobre la causa inicial o fonamental de la mort en tots els casos que apareguin processos patològics o causes patològiques que puguin considerar-se compatibles o sospitosos amb el covid-19".

Fonts judicials assenyalen que el president del CGPJ, Carlos Lesmes, va aclarir als presidents dels tribunals superiors de justícia que no tenien competència per a aquest tipus d'iniciatives.

El vot particular assenyala: "Està fora de qualsevol dubte la conveniència de les manifestacions efectuades sobre el nombre de defuncions en les últimes setmanes en el territori del Tribunal Superior de Justícia del qual és president i el seu portaveu natural... No cal fer cap retret per tals manifestacions, ans al contrari, demostren el notable grau de compromís amb les funcions pròpies d'una alta dignitat judicial".

Fonts judicials apunten que la causa concreta de la mort no s'inscriu –més enllà que tingui origen violent– en el Registre Civil i que la competència dels tribunals superiors de justícia seria d'inspecció, és a dir, vetllar perquè es compleixi la norma, però no sobre la causa de la mort, que sí que s'inclou en el certificat de defunció.

L'altre punt que justifiquen els signants del vot particular té clara rellevància política. L'article 395 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) que precisament cita Lesmes en la seva reprimenda "cordial" a Concepción –enfront de la proposta d'incoació d'una sanció dels tres vocals anomenats progressistes, que també han subscrit un vot particular– prohibeix als jutges i magistrats realitzar "felicitacions o censures" a les autoritats.

Els dos vocals citen una frase de Concepción sobre l'estat d'alarma.

"Jo crec –va dir– que [el govern] està utilitzant aquesta paralització del país per a fins diferents de salvar la població de la crisi de la malaltia del coronavirus".

Els vocals assenyalen que "són moltes les autoritats acadèmiques, i també judicials, que han expressat el seu parer sobre si el marc normatiu triat, l'estat d'alarma, empara la situació d'excepcionalitat que estem vivint, inèdita, dit sigui de passada, per a milers de milions de persones al món".

Els vocals citen l'exmagistrat del TC Manuel Aragón sobre l'"exorbitant utilització de l'estat d'alarma".

El vot particular estima que les manifestacions "estan enllaçades amb un debat del màxim interès i no desborden els límits del dret a la llibertat d'expressió dels jutges". Assenyalen que "guarden també un perfecte enllaç amb l'activitat judicial i, més en particular, amb la d'un territori d'Espanya, la del Tribunal Superior de Justícia del qual és president el senyor Concepción".

En efecte, en l'àmbit judicial ja s'han produït manifestacions coincidents. Una d'elles, de fort impacte, ha sigut la de la fiscal de sala del Tribunal Suprem, Consuelo Madrigal.

"El vot particular és molt indicatiu de quina és la posició actual de la facció conservadora del poder judicial, clarament majoritària. Parlamentàriament no es pot tombar el govern, i per això l'estratègia de la dreta i la ultradreta consisteix en utilitzar el front judicial com ja ha fet en el passat", ha assenyalat una font judicial a l'ARA.