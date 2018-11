Dos diputats de JxCat participaran com a observadors a la consulta sobre el dret a decidir a Sant Sebastià

El portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, i la diputada del mateix grup Aurora Madaula participaran com a observadors a la consulta organitzada per la plataforma ciutadana Gure Esku Dago sobre el dret a decidir a Sant Sebastià de demà. A partir del migdia, els dos parlamentaris es dirigiran a l'espai habilitat pels organitzadors al Boulevard de la ciutat basca.

Sant Sebastià serà la primera capital basca en celebrar una consulta sobre el dret a decidir després que algunes localitats del País Basc ja hagin preguntat als seus veïns si volen o no la independència,. La plataforma ciutadana Gure Esku Dago, que en els darrers cinc anys ha convocat consultes populars en diversos municipis petits, ha aconseguit les firmes de 9.545 donostiarres que hi donen suport. Els polítics catalans tenen previst visitar diversos col·legis per donar suport a la iniciativa.

Gure Esku Dago va convocar una mobilització el 10 de juny per unir amb una cadena humana Sant Sebastià, Bilbao i Vitòria per contribuir a l'"èxit" d'aquesta iniciativa. Els seus impulsors defensen aquesta consulta com una manera d'"aprofundir" en la "qualitat democràtica" mitjançant les urnes i de fer possible "decidir" sobre tots els aspectes mitjançant la "suma d'arguments".