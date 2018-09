Dos regidors del PSC investigats en el cas Mercuri renuncien al càrrec

Els regidors del PSC Cristian Sánchez i Anna Carrasco han renunciat a l'acta al grup municipal de Sabadell, després que la jutge del cas Mercuri els hagi citat com a investigats sobre la gestió i adjudicació del servei de neteja i recollida d'escombraries Smatsa.

En un comunicat conjunt, els dos regidors afirmen que respondran davant la justícia per "demostrar" la seva "innocència" i expliquen que abandonen l'acta per "poder preparar la defensa" i "perquè aquest fet no afecti la nostra organització".

Posteriorment, el PSC també ha publicat un comunicat com a partit en què assegura que la formació confia en la innocència dels dos regidors i recorda el seu compromís amb la "transparència".