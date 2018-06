Dos empresaris asseguren que van fer donacions a la fundació CatDem per ideologia i no a canvi d'obra pública

Els empresaris Ramón Blázquez Martínez i Antonio Cañellas Anto han declarat aquest dimecres al jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas del 3%, José de la Mata, que les seves donacions a la fundació CatDem, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), responien a motius ideològics i que en cap cas les van fer per obtenir adjudicacions d'obra pública. Segons fonts presents a l'interrogatori, Blázquez, administrador únic de l'empresa Certis Obres i Serveis Sau, ha comentat que el motiu de les seves donacions es devia al fet que simpatitzava amb els seus postulats, mentre que Cañellas, president de Construccions Deco, ha indicat que ho va fer perquè CatDem advocava per una reducció de l'impost de successions, amb la qual estava d'acord.

A més de Blázquez i Cañellas, els dos imputats en la causa que investiga el suposat finançament irregular de CDC, ha declarat davant el titular del jutjat central d'instrucció número 5, també com a investigat, Pedro Javier del Llano, exdirector de contractació de clients privats de l'empresa Oproler. Segons les fonts consultades, el magistrat ha preguntat per la identitat d'un tal 'Gerardo', un "càrrec públic rellevant", tal com apareix en l'acta de De la Mata. En un correu electrònic enviat per Del Llano a un altre directiu d'Oproler, Josep Maria Bassols, al juliol del 2012, amb l'assumpte 'Supercopa RM-BCN Bernabéu', li indicava que havia de convidar certes persones, entre elles 'Gerardo'.

En consultar-li sobre aquesta qüestió, Del Llano ha explicat que ell era l'encarregat de coordinar les invitacions d'Oproler a la llotja de l'estadi Santiago Bernabéu i que va ser l'expresident de l'empresa Sergio Lerma qui li va demanar que, en aquest correu electrònic, digués a Bassols que hi convidés el tal 'Gerardo'. Sigui com sigui, ha assegurat que no sabia qui era aquest 'Gerardo'. De fet, arran de la insistència del jutge sobre la qüestió ha arribat a afirmar que, tot i que suposadament coordinava les invitacions de la seva empresa a la llotja del Bernabéu, ell no sabia qui hi assistia i qui no.

Fonts de la investigació creuen que el tal 'Gerardo' és Germà Gordó, exconseller de Justícia del govern d'Artur Mas i també extresorer de CDC. També està imputat en la causa del 3%. Els interrogatoris d'aquest cas, que acaba d'arribar a l'Audiència Nacional després d'inhibir-s'hi el jutjat d'instrucció del Vendrell, continuaran aquest dijous amb la declaració de l'exconseller d'Educació i Cultura Joan Maria Pujals i dels empresaris Antonio García Bragado, soci de la constructora Tec Cuatro, i Joan Albert Arqués, gerent de la constructora Benito Arnó e Hijos.