Dos presos d'ETA compliran el seu tercer grau a Euskadi

Olga Sanz i Javier Moreno, que van formar part del comando Bizkaia d'ETA i estaven presos en el centre penitenciar d'Astúries, han accedit al tercer grau penitenciari i el compliran a la presó de Basauri, una localitat de Biscaia. Segons han informat a Efe fonts d'Institucions Penitenciàries, es tracta de dues concessions de tercer grau, per la qual cosa no pot parlar-se de trasllat ni d'acostament.

La junta de tractament de la presó d'Astúries va aprovar el tercer grau per a Olga Sanz el 27 de febrer i per a Javier Moreno el 30 de juliol passat. En tots dos casos, Institucions Penitenciàries assegura que es compleixen els requisits establerts per la llei: han complert tres quartes parts de la condemna, han abonat la responsabilitat civil, han demanat perdó a les víctimes, s'han desvinculat de la banda terrorista, van renunciar expressament a la violència i han mostrat la seva disposició a col·laborar amb les autoritats.

Moreno va ser condemnat el 2002 per l'Audiència Nacional a 74 anys de presó i Olga Sanz a 71 anys pels delictes de pertinença a banda armada, assassinat en grau de temptativa, conspiració per l'assassinat i estralls, entre d'altres.

El tercer grau el compliran a la secció oberta de la presó de Basauri, on ja han sigut traslladats, per raons d'arrelament social i familiar, segons marca la normativa. El reglament penitenciari estableix que "l'execució del programa individualitzat de tractament determinarà el destí concret de l'intern als Centres, Seccions Obertes o Centres d'Inserció Social, prenent en consideració, especialment, les possibilitats de vinculació familiar de l'intern i la seva possible repercussió en el mateix".