EN DIRECTE: El dret a un judici just, a debat amb l'ARA

El cicle 'Debats de Pedralbes', organitzat pel museu monestir de Pedralbes i el diari ARA, aborda en aquesta edició els drets fonamentals de la Declaració dels Drets de l'Home. Aquest dijous posem sobre la taula el dret a un judici just. Tot i que les entrades a la sessió, que es farà a la sala d'actes del monestir, ja estan esgotades, el debat es podrà seguir en 'streaming' per l'ara.cat a partir de les 19.00 hores.

Segons l'article 10 de la declaració, "tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal".

En aquesta ocasió, el debat tindrà com a pensador convidat a Joaquín Urías, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Conversarà amb el filòsof Daniel Gamper, comissari del cicle, i moderarà el debat Antoni Bassas.