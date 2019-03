Duran i Lleida: "Convergència i Unió ha autodestruït el seu espai polític"

L'exlíder d'UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, s'ha mostrat dolgut aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio per la desaparició de CiU. "Convergència i Unió ha autodestruït el seu espai polític", ha assegurat. "Algú hi ha tingut més responsabilitat que altres", ha afegit.

Amb tot, Duran i Lleida també ha fet autocrítica i ha admès que el seu "principal error" va ser no haver sigut capaç, com a dirigent d'UDC, de fer arribar a la societat "què era Unió". En aquest sentit, ha explicat que quan el seu partit es va separar de CDC i es va presentar en solitari a les eleccions al Parlament "la gent no coneixia UDC i no sabia què era". "El principal responsable soc jo i l'error me l'he d'atribuir a mi", ha conclòs.

D'altra banda, Duran i Lleida, que presentava el seu llibre, 'El risc de la veritat' (Proa, 2019), ha afirmat que podria haver estat ministre però no va voler. Amb tot, ha considerat un error per part del catalanisme no haver entrat a formar part d'un "autèntic govern espanyol de coalició". Duran i Lleida ha defensat que hauria anat bé "estar a la cuina" del govern espanyol i ha afegit que si es torna a recuperar el "catalanisme moderat" hauria d'incorporar als punts programàtics aquesta voluntat d'un govern de coalició.

En aquest sentit, ha considerat que l'independentisme ha de ser conscient que haurà de renunciar a l'autodeterminació perquè és una "línia vermella" per a qualsevol polític espanyol i per a qualsevol estat. Així doncs, segons l'exlíder d'UDC, la solució passa per un acord que millori l'autogovern i una fórmula de finançament. En cas que hi hagués un acord sobre una consulta d'independència, que Duran i Lleida no ho veu possible, la consulta s'hauria de fer, segons ha defensat, al conjunt de l'estat espanyol.