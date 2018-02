Duran i Lleida: "El procés independentista està derrotat"

Josep Antoni Duran i Lleida ha afirmat aquest dijous que "el procés independentista està derrotat" i augura que, si Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no resolen les seves discrepàncies, s'anirà "a noves eleccions".



Durant una visita aquest dijous a la institució benèfica Padre Rubinos, a la Corunya, l'exlíder d'Unió ha explicat que "la situació és complexa" i que està marcada per la "inseguretat". Reconeix, també, que una gran part de dirigents independentistes no estan disposats a seguir endavant amb la "via de la unilateralitat" per por de ser empresonats.



Davant d'aquesta situació, Duran i Lleida ha demanat que, com més aviat millor, Catalunya requereix un "Govern que governi d'una vegada" i que "pugui aixecar l'aplicació del 155". Per aquest motiu, reclama un "president que sigui legal" i que "no estigui perseguit per la justícia".



A més, considera que Catalunya necessita una "triple reconciliació". Primer, entre els ciutadans catalans, per refer la fractura social; en segon lloc, amb Espanya i, finalment, amb els mercats, després que més de 2.600 empreses decidissin traslladar la seu social fora de Catalunya.



Duran i Lleida admet que dins el bloc dels independentistes també hi ha una ruptura interna i que JxCat i ERC competeixen per "veure qui és més independentista".