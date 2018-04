Duran afirma que "no és just" dir que els jutges actuen "per criteris polítics" en el Procés

L'exlíder d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmat aquest dimarts que "no és just" dir que els jutges que estan instruint les causes contra els líders del 'Procés' estan actuant "per criteris polítics" perquè la presó preventiva s'aplica a "uns i altres", no només a independentistes. "Jurídicament, no acabo d'entendre ni comparteixo l'aplicació de la presó provisional", ha remarcat davant les crítiques de les forces independentistes a la politització de la justícia.

"No m'agraden els termes en què s'està utilitzant per alguns jutges, però em serveix tant per no estar d'acord quan es tracta de polítics independentistes com quan es tracta de polítics del PP, que també han estat en aquesta condició, durant anys, a la presó ", ha assenyalat. En una entrevista a TVE, Duran incidia així que "no és just parlar-li a la gent que això és una decisió polititzada contra l'independentisme" ja que "no és cert que aquest jutge o el que sigui actua per criteris polítics", agradin o no les resolucions que adopti.

D'altra banda, Duran s'ha referit a la situació a Catalunya i ha vaticinat que es convocaran noves eleccions perquè el president Carles Puigdemont, exiliat a Berlín, "controla molt la situació i li interessa" que "continuï el conflicte" , ja que "el dia que hi hagi president de la Generalitat, ell deixarà de ser referent". "No facilitarà en cap cas que hi hagi govern estable", ha sentenciat.

Sobre la internacionalització del Procés, Duran ha comentat que si bé "ara, amb la intervenció de la justícia en tres països és més notícia, siguin quines siguin les decisions dels jutges" això "no canviarà la posició dels governs dels estats europeus "sobre Catalunya. "Europa no vol de cap de les maneres la independència i la creació d'un nou Estat. Europa està per unir els estats existents, no per crear-ne de nous. No és que siguin anti-catalans o pro-espanyols, és que això no té cabuda en un projecte europeu que sap que si té alguna mena de possibilitat d'existir en el futur, serà a base d'unir-se més, no de trencar el que hi ha", ha conclòs.