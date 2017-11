EH Bildu proposa a Podem i el PNB formar una alternativa de govern al País Basc

EH Bildu ha proposat aquest divendres al PNB i Podem arribar a un acord al País Basc per fer front al que considera una "involució democràtica" després de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i l'empresonament de membres del govern català, i s'ha mostrat disposat a assumir responsabilitats de govern "si fos necessari".

Aquesta proposta figura en un document titulat 'Un compromís de país per a un moment excepcional', que han llegit aquesta tarda a Bilbao, en castellà i euskera, el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i la portaveu d'aquesta coalició al Parlament Basc, Maddalen Iriarte.

EH Bildu proposa en aquest text configurar a la comunitat autònoma basca "una aliança alternativa a l'existent que sigui capaç de dissenyar un full de ruta polític i institucional, que ens condueixi a la sobirania, la igualtat social i un model de pau i convivència que satisfaci la gran majoria de la nostra ciutadania".

La coalició assenyala PNB i Elkarrekin-Podem com a destinataris de la seva proposta i afirma que, si s'aconsegueix, EH Bildu "es compromet a garantir l'estabilitat i governabilitat de totes les institucions del país, inclosa l'assumpció de responsabilitats de govern si fos necessari". Per a EH Bildu, un acord amb PNB i Elkarrekin-Podem "pot oferir una posició millor per gestionar aquest moment crític en la història del nostre país".

Otegi ha puntualitzat que aquesta proposta "no és conjuntural ni busca una resposta en hores, setmanes o fins i tot mesos", sinó que és de "llarg recorregut". EH Bildu planteja a PNB i Elkarrekin-Podem un acord sobre tres grans eixos, autogovern, drets socials i pau i convivència, i considera que un pacte entre aquestes tres forces polítiques "és transversal i reflecteix la pluralitat de la societat basca". La coalició sobiranista afegeix en el seu document que a Navarra un "pacte similar està demostrant que una alternativa de govern és possible i realista".

El document d'EH Bildu arrenca amb l'afirmació que l'actual situació política és "autènticament excepcional", ja que, a Catalunya, "l'estat espanyol ha triturat les normes bàsiques del joc democràtic, ha pervertit irremissiblement l'estat de dret i ha liquidat l'estat de les autonomies". Per a la coalició, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya és un fet "gravíssim"; el discurs del rei Felip VI sobre la situació catalana va constituir un "punt d'inflexió", i els "sectors més reaccionaris" han posat en marxa "una contrareforma per rebaixar l'autogovern a la seva mínima expressió".