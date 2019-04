EH Bildu suspèn cautelarment de militància el candidat basc de la llista de Junqueras a les europees

EH Bildu ha anunciat que accepta la renúncia de l'exeurodiputat i número u del partit a la llista que Oriol Junqueras encapçalarà a les pròximes eleccions europees, Josu Juaristi. El partit basc ha afirmat que el suspèn de militància de manera cautelar mentre investiga els motius de la renúncia.

Ha estat el mateix Juaristi qui avui ha emès una nota on anunciava la renúncia a presentar-se a les eleccions el 26 de maig. L'exeurodiputat ha argumentat que la seva renúncia es deu a "un estat físic i emocional fràgil a conseqüència de la ruptura d'una relació sentimental". Per aquest motiu, Juaristi reconeix haver mantingut "actuacions inacceptables, com l'enviament de missatges fora de lloc i sense el consentiment precís", un fet que, segons ell, "ha causat dany a aquesta persona".

El partit ha explicat que abordarà "en breu" el nomenament de la persona que el substituirà a la llista conjunta amb ERC.

Juaristi , que ha estat europarlamentari durant l'última legislatura , va ser elegit candidat d'EH Bildu a les primàries. La formació abertzale concorrerà al 26 de maig a la llista Ara Repúbliques - Orain Errepublikak , en la qual conflueix amb ERC , BNG i altres forces d'esquerres.