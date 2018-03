ERC demana explicacions a Dastis per les "pressions" al cos consular a Barcelona arran del procés

El grup parlamentari d'ERC al Congrés dels Diputats vol que el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, expliqui a la cambra les suposades "pressions" que el govern de Rajoy exerceix sobre el cos consular a Barcelona arran del procés. El portaveu d'Esquerra, Joan Tardà, ha registrat la petició després de la polèmica sobre el cessament del cònsul honorari de Finlàndia, Albert Ginjaume.

Fa només uns dies el govern finlandès reconeixia que el cessament es va produir a "petició del govern espanyol" a causa de les suposades "activitats inadequades per a un cònsul honorari" que hauria realitzat Ginjaume en relació amb la situació política a Catalunya.



Tardà considera que es tracta d'una ingerència evident en la política exterior de Finlàndia i que "posa de relleu, altra vegada, el nerviosisme de l'Estat espanyol en relació amb el procés independentista català".



Amb Ginjaume ja són quatre els cònsuls honoraris a Barcelona cessats per presumptes activitats relacionades amb el procés. El de Letònia, Xavier Vinyals, va ser cessat per exhibir una estelada a la façana del consulat; el de Les Filipines, Jordi Puig, per haver participat d'una manifestació el passat 3 d'octubre; i el búlgar Hristo Stoichkov, per haver acusat de franquista a Soraya Sáenz de Santamaría.



En aquest darrer cas, el cessament de Ginjaume podria vincular-se amb la decisió de convidar l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa (PDECat) i la presidenta de la Diputació de Barcelona a un esmorzar al cos consular.