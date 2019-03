Els Verds reclamen a Tajani els informes que justifiquen el veto de l'acte de Puigdemont i permeten el de Vox

Després de la prohibició d'un acte en què havien del particiar el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont, el Parlament Europeu acull aquest dimecres a la tarda una confència sota el títol "Catalunya, una regió d'Espanya", amb el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith com el ponent principal. Però la polèmica sobre l'autorització d'aquest acte poc després que es prohibís el de Torra i Puigdemont continua. El president del grup dels Verds / Aliança Lliure Europea, Philippe Lamberts, i Heidi Hautala, representant del grup a la mesa del Parlament, enviaran aquest mateix dimecres una carta al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, exigint els informes de seguretat en què es basen el veto a l'acte dels dos presidents catalans i l' autorització del de Vox. Fonts de l'Eurocambra expliquen, però, que precisament per motius de seguretat aquests documents no es fan públics ni se cedeixen als grups parlamentaris.



Que s'enviarà aquesta missiva ho ha explicat l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé durant la presentació de la coalició Ara Repúbliques, amb què concorreran a les eleccions europees ERC, EH-Bildu i el BNG. Alguns eurodiputats ja havien demanat veure els informes de seguretat que el Parlament Europeu ha fet servir per justificar el veto a l'acte de Torra i Puigdemont, però fins ara no s'han concedit. El Parlament Europeu també va argumentar motius de seguretat per vetar l'acte on havien de participar membres de la Falange i Democracia Nacional i, finalment, els serveis de seguretat van concloure que no hi havia riscos d'ordre en l'acte de Vox d'aquest dimecres. Cap d'aquests informes s'han fet públics, i per això des dels Verds / Aliança Lliure Europea, grup al qual pertany ERC, s'enviarà una carta oficial a Tajani.

El PP, el PSOE i Ciutadans fan pinya al Parlament Europeu per impedir l'acte de Torra i Puigdemont

Protesta per l'acte de Vox

Tot i això, l'eurodiputada gallega Ana Miranda ha insistit que s'estan intentant esgotar totes les vies diplomàtiques per evitar que "un partit feixista" com Vox pugui fer un acte de "campanya electoral" a l'Eurocambra. "S'està blanquejant un acte d'extrema dreta, condemnen absolutament la presència de Vox a l'Eurocambra i seguim en gestions amb el president", ha detallat l'eurodiputada, que després de conèixer la decisió d'autoritzar l'acte va reiterar la seva queixa a Tajani i va repetir els arguments, recordant que té una ordre de cerca i captura al Regne Unit per haver retirat uns blocs de formigó a Gibraltar el 2014 perquè molestaven els pescadors andalusos.

Però els mateixos eurodiputats membres d'aquesta coalició admeten que hi ha poques opcions d'evitar la celebració de l'acte, com apunten a l'ARA fonts de l'Eurocambra. Per això ja avancen que mostraran el seu rebuig a través d'alguna mostra de protesta aquesta mateixa tarda. La conferència de Vox compta també amb ponents com el portaveu a Catalunya, Jorge Buxadé, i la vicepresidenta de relacions institucionals a les Illes Balears, Malena Contestí, l'historiador Jesús Lainz i la periodista d'Intereconomía Rosa Cuervas-Mons.

Coalició per a les europees amb Junqueras al capdavant

I en un context en què s'ha traslladat la tensió política creixent d'Espanya a l'Eurocambra, ERC, EH-Bildu i el BNG han presentat una coalició "històrica" de cara als comicis europeus. El nom que agruparà aquestes tres formacions és Ara Repúbliques, i tindrà l'exvicepresident Oriol Junqueras com a cap de llista. Ho ha explicat Diana Riba, també candidata d'ERC i parella de l'exconseller empresonat Raül Romeva.



651x366 La candidata d'ERC a les europees, Diana Riba. / ACN La candidata d'ERC a les europees, Diana Riba. / ACN

Riba, número dos a la llista, ha explicat que l'objectiu és "visibilitzar" que el seu número u, Oriol Junqueras, està empresonat, a més de lluitar perquè pugui exercir com a eurodiputat, ja que "té tots els drets polítics intactes". "Per la banda basca, el candidat d'EH-Bildu és Josu Juaristi, que, de fet, ja havia compartit escó amb Ana Miranda aquesta última legislatura, quan les tres forces no es van presentar sota una mateixa llista. Juaristi ha volgut reiterar el seu suport als presos polítics i exiliats i el seu compromís de lluita per la seva llibertat. Fonts de la coalició no han detallat quins altres candidats d'ERC aniran a la llista europea, perquè es decidirà les pròximes setmanes. Sí que han especificat, però, que s'ha arribat a un acord per garantir que si no hi ha prou escons les tres formacions quedin representades amb fórmules com ara la de compartir escó. També han avançat que hi ha altres formacions nacionalistes de les Canàries, Andalusia o l'Aragó que podrien entrar a la coalició i que hi haurà personalitats reconegudes de l'Estat que hi mostraran suport.