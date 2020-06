Roger Heredia, exclòs de la cursa electoral de l'ANC per participar en tertúlies

L'ANC ha vetat la candidatura del militant i candidat d'ERC a les últimes eleccions al Parlament Roger Heredia de la cursa electoral per formar part del nou secretariat nacional. La comissió electoral de l'entitat ha exclòs la candidatura del conegut tertulià, que és mosso d'esquadra, per haver infringit el reglament electoral, que estipula que els aspirants no poden fer campanya més enllà dels actes que organitza la mateixa ANC.

I per què ell no pot presentar-se al secretariat i Antonio Baños sí? En el cas del periodista, que va ser exclòs el 2018 per participar en una tertúlia a RAC1 i que ara es torna a presentar, fonts de l'entitat recorden que Baños sí que pot aparèixer en mitjans de comunicació perquè és el seu mitjà de vida. "Aquest no és el cas d'Heredia, que ha aparegut en mitjans i ha escrit articles durant la campanya electoral quan no ho podia fer", subratllen.

"És un cas Baños 2", denuncia en declaracions a l'ARA Heredia, que revela que s'ho esperava. "He patit una persecució diària per depurar-me i estic trist perquè el corrent crític Salvem l'ANC, vinculat a JxCat, ho ha aconseguit amb una interpretació subjectiva de l'articulat perquè jo he acreditat que tinc una relació laboral amb els mitjans en què col·laboro, però la junta electoral m'ha reclamat un contracte laboral, que evidentment no tinc". Heredia, que està estudiant presentar una denúncia, carrega contra la junta electoral i en el recurs que ha presentat pregunta on surt aquest requisit. "Jo no l'he trobat perquè no ho diu enlloc, que calgui presentar un contracte de treball", rebla.

A parer seu, la comissió electoral ha acabat acceptant els postulats dels que volen una ANC "petita i sectària". "S'ha convertit en un organisme que aparta aquell que no li interessa, perquè la meva actuació ha sigut adequada i prova d'això és que ara com ara encara no m'han contestat perquè no es garanteixen els meus drets", exposa el militant republicà.

L'Ebre, l'epicentre del conflicte

Heredia assenyala que aquest corrent crític, que denuncia el suposat control partidista i premeditat de l’entitat durant els últims dos anys, va esperonar des des dimecres passat totes les territorials a denunciar la seva candidatura amb la presentació de recursos a la comissió electoral. Les impugnacions a la seva candidatura han vingut majoritàriament de diferents socis de l'entitat de les Terres de l'Ebre, que viu una crisi interna i que pràcticament està dividida per la meitat per la presència d'Heredia, natural de la Torre de l’Espanyol, al secretariat nacional. El sector oficial i majoritari de l’ANC de l'Ebre va demanar el febrer de l'any passat a la comissió deontològica de l’entitat que li busqués “un substitut” després d'acusar-lo de treballar partidistament per al seu partit des de l’ANC de les Terres de l’Ebre i com a opinador, criticant algunes decisions de la direcció de l'entitat, sense respectar les normes internes.

L'última polèmica es va viure el febrer d'aquest any quan set assemblees locals de les Terres de l'Ebre van escriure una carta molt contundent en què l'acusaven de portar “el partidisme a l’extrem” i qualificaven la seva acció de “profundament detestable” mentre anunciaven que el combatrien "fermament”. Només uns dies abans, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va desmentir les acusacions d'Heredia, que va dir que el vicepresident del Parlament, Josep Costa, volia “dinamitar l’independentisme” amb suposades conspiracions per empitjorar, encara més, les relacions entre JxCat i ERC. Paluzie va qualificar l’article d’Heredia d'“inacurat i esbiaixat”, i també va deixar clar que la relació de l’ANC amb Costa "en temes de recursos jurídics internacionals" que han portat "junts" ha sigut "excel·lent”.