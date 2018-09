ERC assegura que no hi ha cap via "més ràpida" cap a la independència que la pactada

El president d'ERC, Oriol Junqueras, descarta "dreceres" cap a la República que no passin per un referèndum acordat amb l'Estat, però el partit prefereix no tancar-se cap porta de futur. "No descartem cap via democràtica i pacífica per assolir la independència", ha subratllat aquest dilluns la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, quan ha recordat la ponència estratègica del partit, aprovada per amplíssima majoria durant la conferència nacional del mes de juliol. Vilalta ha explicat que la via dialogada és la "més ràpida" per arribar a la República i, per això, és la seva prioritat.

"El que volem és guanyar la República Catalana que la gent va decidir l'1 d'octubre. Anirem fent amb aquest mandat democràtic conscients que el context no és el que ens hauria agradat perquè, malauradament, l'Estat ha preferit continuar optant per la repressió i no pel marc democràtic", ha apuntat. En aquest sentit, Vilalta ha lamentat que Junqueras no pugui ser personalment qui respongui les preguntes sobre les "dreceres" perquè està tancat a la presó des de fa més de deu mesos.

La llibertat dels presos polítics i també la defensa dels drets fonamentals, entre els quals la llibertat d'expressió, han de formar part de les reivindicacions de la manifestació que aquest dimarts omplirà la Diagonal de Barcelona. El lema netament independentista de la manifestació de la Diada (Fem la República) no ha de ser un obstacle, segons Vilalta, perquè es converteixi en un "punt de trobada" de moltes altres reivindicacions. Així, ERC ha llançat una crida perquè s'hi sumin tots els "demòcrates".