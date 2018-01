ERC, JxCat i la CUP acorden votar la investidura tot i el TC

Puigdemont o Puigdemont. L’independentisme no cedeix a les pressions de l’Estat i avui votarà la investidura malgrat les advertències directes del Tribunal Constitucional. Segons explicaven ahir fonts de les direccions de Junts per Catalunya i d’ERC, a les 15 h començarà el ple tal com estava previst i, malgrat els entrebancs de l’oposició, la sessió s’allargarà tant com sigui necessari per acabar investint Carles Puigdemont president de la Generalitat. Encara que sigui a distància.

La pressió sobre el president del Parlament, Roger Torrent, ja era ahir màxima. Ell és el responsable de proposar el candidat a la investidura i, per tant, també el de mantenir-lo, malgrat que la majoria sobiranista intentarà visualitzar que la decisió és compartida. El Tribunal Constitucional (TC) va notificar ahir a Torrent que es pot haver d’enfrontar a una querella si no suspèn el ple quan es comprovi que Puigdemont no és a l’hemicicle. De fet, segons les instruccions de l’alt tribunal, el ple ja hauria d’estar suspès: Puigdemont no ha demanat permís per ser investit al jutge Pablo Llarena, que l’investiga per sedició i rebel·lió, tal com va demanar el Constitucional, en una interpretació molt criticada des de dissabte per nombrosos experts constitucionalistes. Doncs bé, Puigdemont no només va decidir no demanar permís, sinó que va presentar un escrit davant el Suprem en què assegurava que no el necessita perquè té tots els seus drets com a diputat, inclosa la immunitat parlamentària.

Però la del TC no va ser l’única pressió que va rebre ahir Torrent. El mateix Puigdemont li va fer arribar al matí una carta en què li demanava que se “salvaguardessin” els seus drets com a diputat i que prengués mesures perquè pogués assistir presencialment al ple. Mesures que Torrent no li podrà garantir -sobre el president de la Generalitat recau una ordre de detenció-, fet pel qual tot apunta que la investidura es farà a distància, probablement delegant el discurs en un diputat.

El xoc està servit un cop ERC ha acabat acceptant que, de moment, no hi ha alternativa a Puigdemont. Els republicans s’havien mantingut reticents a donar el vistiplau a una investidura que són conscients que acabarà impugnada de manera immediata si el TC no l’atura abans. Ahir, però, el portaveu, Sergi Sabrià, ja apuntava que no cedirien a les “pressions de fora” i que “defensarien a fons” el dret de Puigdemont a tornar a ser escollit president. Formalment, els republicans encara negocien el repartiment de Govern i el nou full de ruta amb JxCat i la CUP, però internament ningú dubta que, si se salten el TC, és per votar a favor de Puigdemont. Ahir es van fer els últims moviments per garantir la majoria absoluta amb les renúncies de tres dels diputats de Brussel·les: la republicana Meritxell Serret, i Lluís Puig i Clara Ponsatí, de Junts per Catalunya. Puigdemont i Antoni Comín, que va retirar la petició per delegar el seu vot, seran, doncs, els únics membres del Govern a l’exili que mantindran la seva condició de diputats. Per la seva banda, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, tots dos empresonats per ordre del Suprem, estan pendents que la mesa accepti avui la delegació del seu vot. Si no hi ha canvis d’última hora, Puigdemont obtindrà 68 vots, els de JxCat, ERC i la CUP. Probablement, només hi votaran en contra els comuns, ja que són els únics que han garantit que seran a l’hemicicle si la investidura es fa a distància. Fins ara, en els plens polèmics, Ciutadans, el PP i el PSC han abandonat el plenari en la votació.

L’amenaça dels tribunals

Torrent és el màxim responsable del Parlament i l’únic que pot proposar un candidat a la investidura. I en ell se centraran avui les crítiques de l’oposició, que ja prepara una bateria de peticions de reconsideració. De fet, ahir el PSC ja va anunciar que demanaria que se suspengués el ple si es procedia amb la investidura a distància, i el president espanyol, Mariano Rajoy, va afirmar que Puigdemont no pot ser “president de res”. La imatge del ple del 6 i 7 de setembre, quan es va aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat, tornarà probablement a l’hemicicle. El ple comença a les tres de la tarda i ja n’hi ha que avisen que podria batre un nou rècord de duració: si el TC o la policia no ho impedeixen, Puigdemont podria ser investit de matinada. I si la votació ja sembla complicada, el següent pas per esdevenir president a tots els efectes es preveu encara més difícil. Torrent hauria de fer arribar el resultat de la votació al rei d’Espanya perquè li donés el vistiplau.

A més de Torrent, el TC també adverteix els membres de la mesa i, segons reconeixen fonts sobiranistes, el nou escenari podria posar en perill els diputats que estan en llibertat condicional. A ERC, que ahir es va registrar com a “grup parlamentari republicà”, hi ha tres diputats advertits per Llarena: els consellers Dolors Bassa i Raül Romeva i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell. I també són tres els advertits a JxCat: els consellers Jordi Turull i Josep Rull i l’exvicepresident de la cambra Lluís Guinó. Tot i això, altres fonts apunten que els protegeix la inviolabilitat parlamentària a l’hora de votar.

Negociacions obertes

A última hora de la nit continuaven les negociacions entre JxCat i ERC al Parlament per tancar tots els serrells de la investidura. “Nosaltres anem al ple a votar el president”, asseguraven ahir fonts de la llista de Puigdemont, un cop la CUP ja havia abandonat la reunió. Només els anticapitalistes es van pronunciar públicament per assegurar que no entendrien que el ple s’aturés com a conseqüència de les mesures cautelars del TC. “Entenem que les ingerències de l’estat espanyol sobre la sobirania del Parlament i els drets dels electes no són admissibles”, va dir la diputada Natàlia Sànchez, que no va donar per tancat el seu suport a Puigdemont. Tot i que les converses continuaran avui, va explicar que ja s’ha acordat acabar amb els concerts de les escoles que segreguen per sexe, l’impuls d’una assemblea constituent “que posi les bases de la República” i la recuperació de la gestió pública d’Aigües Ter Llobregat.

A banda de la investidura, ahir els grups independentistes també van decidir la seva organització interna. Al matí, JxCat va acordar que Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, sigui el president del grup, i Elsa Artadi, la portaveu. El grup d’ERC el presidirà Marta Rovira i Sergi Sabrià en serà el portaveu i, pel que fa la CUP, serà el diputat Carles Riera el que representarà el subgrup parlamentari.

Malgrat que tot apunta a una investidura a distància, ahir continuava l’operatiu policial per evitar un hipotètic retorn del president. El Parc de la Ciutadella va tancar les portes abans de l’hora habitual i diverses patrulles de Mossos d’Esquadra rondaven a dins el recinte. Avui la Policia Nacional tornarà a rodejar el Parlament per controlar l’accés a la cambra mentre centenars de persones estan convocades per les entitats sobiranistes, amb màscares de Puigdemont, al passeig Lluís Companys per donar suport a la restitució del Govern.