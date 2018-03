Pressió dels comuns a ERC perquè proposi un candidat que no sigui de JxCat: "Existeix una possibilitat de desbloqueig"

Catalunya en Comú llança un avís a Esquerra perquè mogui fitxa de cara a la investidura. Davant la situació de bloqueig, tant per l'ajornament del ple com per la falta de suports a la candidatura de Jordi Sànchez, els comuns cada vegada pressionen més perquè els republicans es facin forts davant Junts per Catalunya si volen comptar amb els suport dels comuns. "Existeix una possibilitat de desbloqueig", ha assenyalat aquest dilluns la portaveu de CatComú, Elisenda Alamany, que passa perquè ERC proposi un candidat del seu grup fent valer la majoria d'esquerres que té sumant els vots de la CUP davant JxCat.

"Desafortunadament hi ha un pacte a aporta tancada", ha lamentat Alamany, en referència a l'acord entre JxCat i ERC d'investir un candidat de la llista de Carles Puigdemont, que segons Alamany és el "pecat original". "Quan es desbloquegi ho valorarem", ha subratllat la número dos dels comuns al Parlament, amb la qual cosa ha obert la porta a investir un candidat d'ERC. Tanmateix, la portaveu ha explicat que ha preguntat als dos partits si és possible un canvi en aquest sentit i que ha rebut un 'no' per resposta. "Davant el xantatge de JxCat, que no facin ona expansiva cap a nosaltres", ha demanat Alamany, després de recordar que ja existeix una majoria independentista per investir un president sense la necessitat de comptar amb els comuns, que passaria perquè la CUP votés a favor o bé que Puigdemont i Antoni Comín renunciessin a l'acta de diputat.

"Regressió de drets"

Tot i la seva oposició a la investidura de Jordi Sànchez, Alamany ha considerat "indignant i intolerable" que el Tribunal Suprem "segueixi fent política" i impedeixi que Sànchez pugui assistir al ple. "Catalunya viu una època de regressió de drets", ha subratllat, però ha demanat "intel·ligència i responsabilitat" als partits independentistes. "No hauríem d'abocar-nos a una investidura suspesa. Per cada investidura suspesa, guanya temps el PP", ha sentenciat. Per això ha remarcat la "necessitat i urgència" de fer un govern des de Catalunya que acabi amb l'aplicació del 155.

Mentre no arriba, però, els comuns són partidaris que el rellotge del Parlament no corri i rebutgen noves eleccions. "La fotografia que quedaria seria la mateixa", ha opinat Alamany. El PSC, en canvi, sí que vol que corrin els terminis de la investidura i ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. "El PSC fa guerra reglamentària més que política", ha criticat Alamany.

Els socialistes han estat sota el focus aquest cap de setmana per la revelació del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que va explicar que s'havia reunit amb Miquel Iceta per, sense èxit, acostar posicions. L'entitat cultural va aprovar dissabte el seu pla de treball de cara als pròxims anys i té per objectiu allargar la mà a "sectors no independentistes" per eixamplar la majoria republicana. "Catalunya en Comú com a força sobiranista i progressista celebra aquesta notícia", ha assegurat Alamany sobre el rumb d'Òmnium, però ha afegit que "no és nou" i que els comuns sempre han sigut al costat d'aquells que "lluiten pels drets nacionals i socials de Catalunya".