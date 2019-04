Els comuns insten ERC i JxCat a aclarir si facilitaran un govern del PSOE amb Podem o optaran pel bloqueig

Un govern del PSOE amb Podem o un executiu format pels socialistes amb Ciutadans. Aquests són els dos escenaris que els comuns consideren que es donaran després del 28-A, com apunten la majoria de les enquestes, i el candidat dels comuns ho ha aprofitat avui per reclamar a JxCat i sobretot a ERC a definir a qui donaran de suport després dels comicis.

Durant una passejada pel mercat de Vilafranca, acompanyat de la número 3, Mar García; i Ramon Arnabat, regidor de Vilafranca en Comú i coordinador dels comuns, el cap de llista d’En Comú Podem, Jaume Asens, ha instat les dues grans forces independentistes a aclarir si secundaran un govern del PSOE amb Podem després del 28-A o tornaran a bloquejar el Congrés com van fer al final de la passada legislatura vetant els comptes estatals.

"Les paraules se les emporta el vent i nosaltres exigim compromisos clars i per tant volem preguntar a la Laura Borràs i a Gabriel Rufián què faran si els seus vots són decisius i si permetran un govern amb Podem, si donaran suport a un govern de canvi i de progrés o faran una politica de booqueig com van fer amb els pressupostos", ha criticat Asens.

"Aquestes eleccions són una ruleta russa i hi ha l'altarenativa d'un govern del PSOE amb Ciutadans o del PSOE amb Podem i volem que responguin de manera clara perquè al ciutadania es mereix saber què es faran amb els seus vots", ha afegit Asens. "Ara mateix les enquestes indiquen que els seus vots no seran decisius (d'ERC i JxCat), però només marquen tendències els sondejos i caldrà veure quins partits tindran un paper clau, però quan van ser decisius van optar pel bloqueig i ara molta gent es pregunta què faran després del 28-A", ha insistit Asens. "Si aposten per no bloquejar, per què ens han abocat a unes eleccions?", s'ha preguntat el cap de llista per burxar en les seves contradiccions.

El candidat de la confluència ha subratllat que el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, va afirmar ahir en la roda de premsa que va fer des de Soto del Real que " ERC no facilitarà ni per acció ni per omissió un govern de les tres dretes a l'Estat", però no ha dit res d'un govern del PSOE amb Cs. "No va dir res d'un govern amb Cs, no en va parlar, i aquesta és una de les alternatives perquè l'escenari d'un govern amb l'extrema dreta és poc probable", ha ressaltat Asens. Avui Rufián, número 2 dels republicans, sí que s'hi ha referit i des de Figueres ha assenyalat que el front PSOE-Cs és feixisme cool i fa tanta por com el tripartit de dretes".