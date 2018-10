ERC, PDECat i PSC s'allunyen del triple pacte pels pressupostos plantejat per Colau

La proposta d'Ada Colau a les forces que van fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa –ERC, PDECat i PSC– d'aprovar conjuntament els pressupostos de l'Estat, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona té poques possibilitats d'èxit. Aquest dilluns els tres partits interpel·lats s'han desmarcat de l'oferta de l'alcaldessa de Barcelona. Per una banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assenyalat que "d'entrada no té gaire sentit la proposta sense entrar en el contingut, la lletra petita i els números". "No té gaire sentit fer veure que ens trobem en una situació de normalitat", ha afegit en roda de premsa després de la reunió de la direcció. La dirigent republicana ha considerat que era una proposta més "de cara a la galeria que real", per bé que ha apuntat que ERC està disposada a parlar de "tot amb tothom".

També ha tirat pilotes fora el PSC que, per boca de la seva portaveu al Parlament, Eva Granados, ha considerat que "l'aritmètica no passa per triangulacions". En roda de premsa, Granados ha considerat que Colau se sent "presonera" d'haver fet fora el PSC del seu govern municipal i que està començant a "blanquejar" un acord amb ERC. En aquest context, ha assenyalat que al Parlament ja s'ha vist com els comuns han acompanyat JxCat i ERC amb el dictamen sobre la suspensió de diputats. "Veig una relació cada vegada més intensa entre JxCat i ERC i els sobiranistes nous, que són els comuns", ha conclòs.

Per la seva banda, el president del PDECat, David Bonvehí, no ha estat preguntat directament sobre aquesta qüestió, però en roda de premsa aquest dilluns ha insistit que el seu partit retirarà el suport a Pedro Sánchez si no arriba una proposta per exercir l'autodeterminació abans del novembre, en la línia de l'ultimàtum que Quim Torra va posar sobre la taula dimarts passat en la seva intervenció del debat de política general. La Moncloa ja ha dit diverses vegades que no dialogarà sobre l'autodeterminació.

Bonvehí ha afirmat que el PDECat no és un "partit d'ultimàtums", tot i que s'ha mostrat favorable a posar un límit a Pedro Sánchez perquè faci ja una "proposta política" per a Catalunya. "No ens fa por anar a eleccions", ha dit el president del PDECat, en referència a una possible convocatòria electoral anticipada a l'Estat si Sánchez no aprova els comptes. Amb aquest escenari sembla difícil que els diputats independentistes s'avinguin a mantenir l'estabilitat de Sánchez donant el seu sí als comptes.

Que el PDECat s'avingui a aquest triple pacte a tres bandes és altament complicat, tenint en compte que actualment és la principal força d'oposició de Colau a l'Ajuntament de Barcelona. De fet, durant els últims anys han defensat models de ciutat força diferenciats i l'alcaldable de la formació a les pròximes municipals, Neus Munté, ja fa mesos que fa campanya contra l'obra de govern de Barcelona en Comú. Al consistori, tant ERC com el PSC és difícil que es prestin a aprovar els comptes, tenint en compte que les eleccions són al maig i que els socialistes van ser expulsats del govern municipal pel seu suport al 155.