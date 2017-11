ERC i el PDECat assumeixen que cal "més temps" per "reforçar la majoria" independentista

L'independentisme admet que el camí serà llarg. La resposta del govern espanyol i dels òrgans judicials li ha obligat a posar el fre, i els partits fins ara socis del Govern reconeixen que hauran de treballar per aconseguir una majoria més àmplia que legitimi la independència. "Aprendrem la lliçó que necessitarem més temps per reforçar majories socials", ha assenyalat en declaracions als mitjans el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, que ha afegit: "Caldrà compassar els ritmes". Tot i això, Campuzano ha subratllat que en el programa electoral de la llista que encapçalarà Carles Puigdemont "no hi haurà una renúncia a l'horitzó de la independència".

En aquesta línia s'ha expressat també el portaveu d'ERC a la cambra baixa espanyola, Joan Tardà, que ha considerat que Catalunya encara no és una república independent perquè "no hi ha hagut una majoria prou àmplia que així ho vulgui". "Cal una majoria perseverant", ha apuntat Tardà. El segon requisit, segons el líder republicà, és el caràcter "pacífic" que ha d'acompanyar la construcció del nou país. En aquest sentit, ha ratificat les paraules del portaveu del seu partit, Sergi Sabrià, que va assenyalar que el Govern no estava "preparat" per implementar la independència a causa de la repressió de l'Estat. "No havíem pensat mai que un estat democràtic estaria disposat a exercir la violència de manera superlativa", ha subratllat Tardà. "La República no es va implementar perquè no estàvem predisposats a posar en risc la ciutadania de Catalunya", ha expressat el portaveu d'ERC, en la línia del que més d'una vegada ha assenyalat Puigdemont.

Segons ha apuntat Tardà, "l'1 d'octubre va ser un trauma" per als independentistes i per als que no ho són, perquè "a ningú li agrada veure que apallissen els seus familiars". Així, ha considerat "responsable" que Puigdemont decidís no desplegar la República un cop declarada. "Estic orgullós de la maduresa del president", ha afegit.

Campuzano ha valorat que "determinats membres del Govern facin autocrítica", i ha constatat que Rajoy no n'ha fet. "M'agradaria sentir-ne de Rajoy per la recollida de firmes contra l'Estatut", ha exemplificat el portaveu del PDECat. Sobre les paraules de Puigdemont amb relació a les "alternatives a la independència", Campuzano ha puntualitzat que el govern espanyol no ha donat cap altra opció que no fos la de la separació de Catalunya respecte de la resta de l'Estat. "Més aviat ens plantegen un retrocés i no una proposta seductora", ha apuntat Campuzano, que s'ha referit a Ciutadans com un partit "extremista" que es dedica a "posar llenya al foc".