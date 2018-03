ERC i el PDECat també s'aixequen del pacte educatiu

EL PDECat i ERC han abandonat aquest dimecres el pacte educatiu, després que la setmana passada ho fessin el PSOE i Podem, per la negativa del govern espanyol a incrementar el finançament al sistema, com reclama la comunitat educativa. El PNB, de moment, ha deixat d'assistir a les reunions, fet que deixa en via morta un dels projectes estrella de la legislatura de Mariano Rajoy, que buscava farcir-la de contingut en aquesta matèria, juntament amb la lluita contra la violència de gènere, entre d'altres.

Després de vuit mesos de compareixences que van obligar a ampliar la vigència de la comissió fins al maig del 2018, va començar al novembre un procés de negociació que havia d'acabar en un dictamen que, votat pel ple de la cambra, hauria de dur al ministeri d'Educació perquè elaborés un projecte de nova llei d'educació. "Aquest procés, ara mateix, està trencat", considera ERC. "Sense un finançament adequat i sostenible, el pacte queda en entredit i lamentablement en suspens", assenyala el diputat republicà Joan Olòriz.

El partit proposa la tornada a la derogació de la Lomce, que va quedar paralitzada a l'espera d'aquest pacte educatiu, però també incrementa les possibilitats que el PP decideixi desplegar els aspectes aturats de la coneguda com a llei Wert, compromís al qual Rajoy va arribar per evitar la derogació a canvi de la creació del pacte educatiu.