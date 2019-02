ERC i el PDECat demanen al Congrés que es tornin a investigar els atemptats terroristes del 2017

ERC i el PDECat han demanat aquest dilluns al Congrés que creï una comissió per investigar els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona), en què van morir 16 persones i hi va haver més de 100 ferits. Els dos partits independentistes volen que s'investigui la relació entre el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, considerat el "cervell dels atacs" tot i que va morir un dia abans que es produïssin a la casa on preparaven el material explosiu, a Alcanar (Barcelona).

Els dos grups ja havien demanat anteriorment, fa un any, que es creés aquesta comissió, però la mesa del Congrés no va aprovar la iniciativa al·legant que es tractava d'un tema de seguretat nacional que havia d'investigar la comissió de despeses reservades.

Ara tornen a intentar-ho al·legant que la comissió del Parlament que tracta el mateix cas ha obtingut noves dades sobre els fets. Aquest 29 de gener el secretari de la comunitat Annour, Hamid Barbach, ha explicat davant dels parlamentaris que agents de la Policia Nacional van preguntar tres vegades per l'imam de Ripoll. El secretari d'aquesta comunitat islàmica va afirmar que els agents li van preguntar si encara predicava a la mesquita, així com sobre normatives i documentació.

ERC i el PDECat troben que aquesta nova informació és motiu suficient per proposar la creació de la comissió. Els dos partits independentistes demanen que s'investiguin "les causes, els antecedents, les implicacions, els participants, la perpetració i les conseqüències d'aquests fets".

A més, volen que en un termini de deu dies des de la creació de la comissió comparegui davant la mateixa el ministre de l'Interior i que donin explicacions "aquells alts càrrecs del ministeri i persones que van investigar els fets relacionats amb el 17-A".