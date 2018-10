ERC i el PDECat expressen el seu "descontentament" a la universitat belga que va vetar la intervenció de Puig

Els dos eurodiputats d'ERC, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé, i Ramon Tremosa (PDECat) han expressat aquest dimecres el seu "descontentament" a la Universitat Lliure de Brussel·les (ULB) per suspendre la intervenció de Lluís Puig, exiliat a la capital belga, en un acte dijous passat. Mitjançant una carta al degà de la facultat d'arquitectura del centre, Pablo Lhoas, els europarlamentaris –que asseguren que Puig havia de formar part de la inauguració de l'exposició 'Import WB-Export BCN'– lamenten que finalment "s'impedís per les pressions exercides per l'ambaixada espanyola a Bèlgica" i recorden que l'exconseller estava citat en qualitat de representant del Govern. A més, reivindiquen "el paper que ha de jugar la universitat en la defensa de la llibertat intel·lectual".

En el text, al qual ha tingut accés l'ACN, els parlamentaris d'Esquerra i el PDECat defensen també que la universitat és una institució "que sempre hauria de representar, protegir i promoure els valors del pluralisme, la democràcia, la llibertat d'ensenyament, de pensament i d'expressió". Afirmen que així ho recorda l'estàtua del pedagog català Francesc Ferrer i Guàrdia que hi ha davant de l'edifici històric de la ULB.

L'exconseller de Cultura, Lluís Puig, va denunciar dijous passat que "pressions" de l'ambaixada espanyola a Bèlgica van impedir que inaugurés una mostra sobre arquitectura a la Universitat Lliure de Brussel·les (ULB). En declaracions a l'ACN, Puig va afirmar que les "pressions" cap al centre van "obligar" la facultat d'arquitectura a suspendre els parlaments previstos i van fer que ell no pogués assistir a l'acte "oficialment, és a dir, com a representant del departament de Cultura de la Generalitat".

Des de l'agost del 2018 Puig és director del programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del departament de Cultura, i l'exposició que acull la ULB té, entre d'altres, amb el suport de la Generalitat.

Des de l'ambaixada espanyola a Bèlgica diuen "que en cap moment ningú ha impedit ni ha intentat impedir" que Puig inaugurés l'exposició. "La decisió que no hi hagués discursos l'ha pres el degà de la facultat", van assegurar dijous passat a l'ACN fonts diplomàtiques espanyoles referint-se al responsable Pablo Lhoas. Al seu torn, però, Puig va insistir que va ser precisament a través del degà que se'l va informar que s'havia anul·lat la seva presència a la inauguració per "pressions" de l'ambaixada.

La mostra 'Import WB-Export BCN, mirades creuades: arquitectures de Valònia-Brussel·les i Barcelona', és promoguda per la ULB i Valònia Brussel·les Arquitectura (WBA en francès) i té el suport de la Generalitat de Catalunya i l'ambaixada espanyola a Bèlgica.