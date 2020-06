Podem, PNB i EH Bildu no aplaudeixen el discurs de Víctimes del Terrorisme en l'homenatge al Congrés

Deu anys després que José Luis Rodríguez Zapatero l'instaurés, l'acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme al Congrés suma discrepàncies a una banda i l'altra. El discurs de la fundació de Víctimes del Terrorisme contra EH Bildu i implícitament contra el PSOE ha provocat que ni la formació abertzale, ni PNB i Podem hagin aplaudit la intervenció d'Ángeles Pedraza, vicepresidenta de l'associació. JxCat i la CUP ni tan sols han assistit a l'acte. Tampoc ho ha fet Vox -ja no ho va fer l'any passat- i per primera vegada s'ha absentat l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), que ha celebrat una concentració a les portes de la cambra baixa, disconforme amb el "protagonisme polític i reconeixement" que el govern dona als "hereus del braç polític d'ETA", en referència a EH Bildu.

"L'aritmètica parlamentària no hauria de ser la coartada per trobar dreceres que permetin eludir les conseqüències que l'ordenament jurídic preveu com a resposta als qui van causar el terror", ha afirmat Pedraza, que ha advertit que les víctimes del terrorisme han sofert "abandonament" per part de les institucions públiques. Unes paraules que ha expressat en presència del president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, i del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Especialment, però, la diana ha estat Bildu, representada a l'hemicicle únicament pel diputat Jon Iñarritu. "Mai permetrem condescendència amb els assassins, els seus còmplices i defensors i els que segueixen sense condemnar el terrorisme", ha afirmat, i ha criticat que es "consenteixi en aquesta cambra que que els que segueixen sense deslegitimar la violència d'ETA es vantin de treure i posar governs", en una referència implícita a les abstencions de Bildu a la investidura de Sánchez i de María Chivite a Navarra.

Aquest acte se celebra cada 27 de juny per recordar el primer assassinat terrorista a Espanya, que es va produir fa 60 anys a l'estació de tren d'Amara, a Guipúscoa, amb Begoña Urroz, un bebè de 20 mesos com a víctima. Es tracta d'un crim que s'ha atribuït a ETA però que es va descobrir fa uns anys que l'havia perpetrat l'organització portuguesa DRIL. La vocació és que serveixi per recordar totes les víctimes del terrorisme, com el gihadista, que és l'últim que ha actuat a l'Estat amb l'atemptat de Barcelona i Cambrils. "Avui era el dia per traslladar la solidaritat a totes les víctimes de tots els terrorismes. I el seu discurs no anava per aquí", afirma el diputat dels comuns Joan Mena, que és un dels presents a l'hemicicle que no ha aplaudit el discurs. "Totes les víctimes de totes les violències mereixen veritat, justícia i reparació: les del franquisme, les d'ETA, les del terrorisme d'estat del GAL i les de la tortura", apunten fonts de Bildu.

El PSOE no ha explicitat malestar pel discurs de Pedraza i tots els ministres presents han aplaudit la intervenció. Hi eren el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Justícia, Juan Carlos Campo; la d'Exteriors, Arancha González Laya; la de Defensa, Margarita Robles; i el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. El discurs de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha tingut un altre to. Ha pres la paraula per destacar el "consens fonamental davant els terroristes" i la necessitat de mantenir-lo. "És una responsabilitat de cadascú de nosaltres que exigeix intel·ligència, empatia, contenció, solidaritat i sentit institucional", ha proclamat Batet, abans de proposar un minut de silenci a l'hemicicle.

Bal (Cs): "Lluitarem perquè Bildu no sigui a les institucions"

Qui sí que ha mostrat més sintonia amb els postulats de Pedraza és PP i Cs. El portaveu parlamentari de Cs, Edmundo Bal, ha assegurat que el seu partit lluitarà "perquè Bildu no sigui a les institucions", en declaracions abans de participar en l'acte. Per la seva banda, la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha fet una crida a la societat a "mobilitzar-se" contra la formació abertzale i ha afirmat que votar Bildu és "votar equivocadament". Álvarez de Toledo ha fet aquestes declaracions des de la concentració d'AVT a la plaça de les Corts i ha asseverat que "entén" la decisió de l'associació de no participar a l'acte d'homenatge, però ella sí que hi ha assistit.