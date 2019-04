ERC, el PSC i els comuns criden al diàleg mentre que el PP i Cs el rebutgen en el primer debat de candidats del 28-A

ERC, el PSC i els comuns s'han trobat en la necessitat del diàleg –no en les condicions d'aquest diàleg– per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat en el primer debat electoral a Catalunya de cara al 28-A, organitzat per 'La Vanguardia' al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Un diàleg que tant PP com Cs han rebutjat rotundament en un debat marcat per les acusacions que la cap de llista dels populars, Cayetana Álvarez de Toledo, ha llançat als representants de l'independentisme, als quals ha exigit que demani disculpes pels fets d'octubre del 2017.

"Proposem diàleg, diàleg i diàleg", ha començat el número dos dels republicans, Gabriel Rufián, que, tal com ja va fer aquest dimarts en una entrevista a l'ARA, ha proposat una taula de diàleg en què les parts no es "neguin" i en la qual participin tots els partits amb representació al Congrés. Aquesta taula, ha explicat, s'hauria de reunir un cop al mes i de manera alternada a Barcelona i Madrid. La ministra i candidata del PSC, Meritxell Batet, ha coincidit en la crida al diàleg, si bé ha deixat clar que aquest ha de ser sempre "dins la llei" i "respectant l'altre i les regles del joc". "Renunciïn a la unilateralitat i a trencar el marc de convivència", ha demanat a ERC i a JxCat.

"Potser hi ha un marc que cal superar", li ha replicat Rufián, just abans que el candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, reclamés no posar "condicions" al diàleg. "Sense condicions de cap part", ha dit Asens, apel·lant a PSOE i ERC, si bé ha defensat la seva proposta d'impulsar una llei de claredat per fer possible un referèndum sobre el futur de Catalunya, el qual –ha recordat– aplega un consens del 80% dels catalans. La número dos de JxCat, Laura Borràs, ha assenyalat directament la independència com a "solució" i com el projecte "més social i viable per a Catalunya", deixant clar que no aniran a Madrid a "demanar més competències" ni a "pidolar drets i llibertats".

Álvarez de Toledo ha menystingut les crides al diàleg del PSOE, assegurant que els socialistes han "buidat de contingut" aquesta paraula i que ho han fet amb "hipocresia". "Per què diuen diàleg quan volen dir desigualtat, menys llibertats i trencament de la sobirania comuna dels espanyols?", li ha preguntat a Batet, a qui ha volgut deixar molt clar que la solució a la qüestió catalana passa per "més constitucionalisme i menys nacionalisme". Aquí ha intervingut la candidata de Cs, Inés Arrimadas, per erigir-se en representant del "vot clarament constitucionalista", acusant PP i PSOE d'acabar pactant sempre amb els "nacionalistes", als quals ha assegurat que només el partit taronja pot "fer-los front".

Al debat hi participen tots els candidats per Barcelona dels partits amb representació al Congrés a excepció d'ERC i JxCat, representats pels números dos de la llista perquè els candidats, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, estan en presó provisional. Asens ha iniciat la seva primera intervenció denunciant la "greu situació d'anomalia" que fa que Junqueras i Sànchez no puguin ser al debat, una situació que Rufián ha qualificat de "terrible anomalia". "Avui vivim un judici de la vergonya, un judici farsa", ha afirmat Rufián, mentre que Borràs ha aprofitat per reivindicar Sànchez com un "home de pau" i dir que està injustament empresonat i jutjat.

"Demano perdó pel referèndum si vostè demana perdó per la Gürtel"

Per a la candidata del PP, però, tant els presos com els partits independentistes han de "demanar perdó a la societat catalana i al conjunt dels espanyols per haver portat la fractura i la divisió". "Li proposo un pacte: jo demano perdó pel referèndum si vostè demana perdó per la Gürtel", ha ironitzat Rufián, amb qui Álvarez de Toledo ha mantingut diverses enganxades i al qual ha acusat de tenir arguments "pobres".

La cap de llista per Barcelona del PP, en tot cas, s'ha quedat sola en la demanda de disculpes. Asens li ha dit que les disculpes, precisament, les hauria de demanar el PP "pel que va passar l'1-O", i ha avançat que els comuns proposen impulsar una comissió d'investigació per escoltar les víctimes de la violència policial que defensaven el referèndum, les quals –ha dit– han estat "maltractades i ignorades". Borràs ha respost a Álvarez de Toledo que potser haurien de demanar perdó "per creure que Espanya és una democràcia".

"Montilla es va fer nacionalista per ser acceptat pel sistema"

Les representants dels tres partits constitucionalistes no s'han estat, per contra, de reivindicar Espanya com una democràcia. La candidata del PP ha confrontat amb el nacionalisme "xenòfob" que "atropella les llibertats i el pluralisme", i ha acusat ERC i JxCat d'utilitzar un to "lacrimogen i victimista" tot i haver perpetrat un "cop a la democràcia".

Tant ella com Arrimadas han qualificat els dirigents sobiranistes de "supremacistes", i la cap de llista de Cs ha entrat al cos a cos amb Borràs amb aquesta qüestió. Quan Rufián ha volgut contrarestar el relat sobre la xenofòbia al Procés recordant que l'expresident de la Generalitat José Montilla és de Còrdova, Álvarez de Toledo l'ha tallat dient que "Montilla es va fer nacionalista per ser acceptat pel sistema".

Cs garanteix que no pactarà amb el PSOE i busca el PP per aplicar el 155

El terreny dels pactes postelectorals també ha tingut el seu lloc en aquest primer debat de candidats. Arrimadas ha garantit que Cs no pactarà en cap cas amb el PSOE, i ha recordat que així ho va aprovar el màxim òrgan de decisió del seu partit. Per contra, ha estès la mà a Álvarez de Toledo, que li ha correspost. "Nosaltres volem sumar", ha confirmat la popular, que abans no s'ha estat de criticar la cap de l'oposició a Catalunya per no haver-se presentat per ser investida presidenta de la Generalitat.

Malgrat la promesa d'Arrimadas, Rufián ha insistit en demanar a Batet si els socialistes es comprometen a no pactar amb els d'Albert Rivera. I ho a fet amb l'argument del 155. "Volem impedir un nou 155 [...] El PSC pactarà o no pactarà amb Cs? Si pacta amb Cs, aplicarà un 155 a Catalunya", ha advertit, i Arrimadas ha afegit: "I sense ells també".