ERC avisa al PSOE i pressiona Unides Podem pels pactes amb Cs: "Tot no pot ser"

Esquerra Republicana torna a l'abstenció en la sisena pròrroga de l'estat d'alarma després d'haver negociat amb el govern espanyol, entre altres coses, que la taula de negociació amb la Generalitat es reprendrà quan se superi l'estat d'alarma. Un pacte que arriba un mes després que Cs es vanagloriés d'haver-la tombat en l'acord per a la quarta pròrroga, i així ho ha recordat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián: "Els que hauran de donar explicacions davant els vampirs de la bandera son vostès", ha proclamat en la seva intervenció i adreçant-se a la bancada de la formació taronja. Amb tot, Rufián ha dedicat bona part del seu discurs a advertir als socis de la coalició que ha de triar amb qui vol fer camí en aquesta legislatura. "Tot no pot ser", ha avisat. O ERC o Cs.

"L'estat d'alarma deixa més dubtes que certeses. Què volen ser PSOE i Podem? Si escullen a 10 diputats de la dreta contraris al diàleg són i seran una cosa. Si escullen a 13 del republicanisme, de l'independentisme català disposat a dialogar, seran una altra", ha afirmat Rufián, que s'ha focalitzat en pressionar Unides Podem perquè condueixi els socialistes cap a l'esquerra. En aquest sentit, ha recriminat que el ministre de Consum, Alberto Garzón, s'obrís aquest dimarts a pactar els pressupostos amb Cs per fer les "reformes necessàries".

"Quines reformes? El contracte únic? La laminació de competències autonòmiques? Ventres de lloguer? Vetar comissions d'investigació? Obrir bars i tancar ambulatoris com fa Isabel Díaz Ayuso? Suprimir ajudes contra la violència masclista com pacta amb Vox a Andalusia? Aquestes són les reformes necessàries? Entenc que en les seves consciències els incomoda. Els val la pena?", s'ha preguntat el portaveu dels republicans. Rufián ha evocat el conflicte que viu als EUA i ha recordat que Cs estaria dient: "Ni la policia ni George Floyd, Amèrica".

L'acord amb la formació taronja ha donat més motius a JxCat per votar no a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma. "Ja no és ni un accident ni una casualitat. És la nova normalitat, una estratègia i un avís per a navegants per als qui es resisteixen a acceptar el naufragi de l'espanta plural i el govern progressista". La laminació de competències ha estat la raó principal per la qual s'ha oposat a l'estat d'alarma les últimes setmanes i la diputada independentista veu insuficient el retorn de la gestió del desconfinament a les comunitats. "No li donarem l'abstenció, com a molt li donarem les gràcies per tornar-los el que mai ens hauria d'haver pres", ha assegurat Borràs, que ha criticat el "demolidor atropellament" a l'autonomia.

Qui també opta pel no és el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví. Tot i que fins l'última pròrroga sempre havia donat suport al govern de Sánchez -ja va votar en contra a la cinquena-, Baldoví ha deixat encarir el seu vot davant la falta de diàleg amb el PSOE i Unides Podem. "Votem 'no' perquè ens hi obligueu. Pacten i escolten a tothom menys als valencians", ha retret sobre el pacte amb ERC. Segons Baldoví, els valencians afronten la reconstrucció amb un 50% menys de recursos que la mitjana autonòmica degut a l'infrafinançament.

Retrets ERC-JxCat

Al debat s'ha reproduït a petita escala el xoc entre JxCat i ERC que es va viure el cap de setmana amb motiu del pacte dels republicans amb el govern espanyol. Rufián ha advertit que "per ERC parla i decideix ERC; des de Brussel·les fins a Martorelles, passant pel Parlament i el Congrés", després que el president de la Generalitat, Quim Torra, assegurés que el l'acord dels republicans "no vinculava al Govern". El portaveu republicà també ha replicat a qui compara ERC amb el Pacte del Majestic. "No em consta que Jordi Pujol fos independentista, que fos d'esquerres i que haguem investit José María Aznar. Convergència sí", ha reblat. Per a la portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha estat una "mirada al passat ofensiva i innecessària" i ha expressat la seva incomoditat per l'exposició pública de la batalla interna entre els socis del Govern.