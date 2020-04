ERC demana a Sánchez reactivar la taula de diàleg i confirma que participarà al Pacte de Reconstrucció

Esquerra reclama no deixar enrere la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol que ha quedat en suspens per la crisi del coronavirus, però no fixa terminis. Així ho ha comunicat el partit republicà després de la reunió que ha mantingut el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la ronda de reunions telemàtiques per abordar uns "Pactes de Reconstrucció" econòmica i social quan se superi la crisi sanitària. "El conflicte polític segueix vigent i la repressió no s’atura. Si cal obrir un nou temps, obrim-lo de veritat", defensa ERC en un comunicat, en relació a la taula de diàleg, clau en l'abstenció de la formació d'Oriol Junqueras en la investidura del líder socialista. Aquest dijous el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va demanar que s'inclogués l'autodeterminació en aquest nou espai.

Amb tot, Rufián ha assegurat que fa temps que va "aprendre que les soges al coll són dolentes". "No posarem marc temporal a la taula de diàleg", ha anotat, i ha afegit que Sánchez no ha donat un "cop de porta" a la possibilitat de reprendre-la. La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha ajornat fins a la recuperació d'una "nova normalitat" un cop "vençuda" la crisi sanitària la celebració de la pròxima reunió de la taula de diàleg. Ha confirmat que ERC en cap cas ho ha posat com a condició per acudir a la taula de reconstrucció la reactivació de la taula de diàleg. "Una qüestió no és incompatible amb l'altra", ha dit en roda de premsa telemàtica després de celebrar el sí dels republicans, així com el de Junts per Catalunya i Ciutadans. Montero ha demanat remar conjuntament ara mateix per intentar sortir de la pandèmia. "Quan acabi la situació de pandèmia tornarem, com deia el poeta, on solíem", ha conclòs.

Sánchez no preveu recentralitzar

Rufián ha informat en roda de premsa que estarà al costat de "qualsevol fòrum que serveixi per dignificar la vida de la gent amb un únic límit: la invasió competencial". "Aquí marquem una línia vermella", ha assenyalat el portaveu republicà, que ha reconegut que Sánchez li ha traslladat "el mateix que a PNB i EH Bildu: que no es farà, que per a ells també és un límit". Segons ha explicat el portaveu dels republicans, tampoc acceptarà que aquest nou espai amb la resta de partits, inclosa la dreta si s'hi avé, serveixi per "repetir els errors i l'estafa de 1977", en referència als Pactes de la Moncloa, el nom que originalment Sánchez li havia donat a la iniciativa d'elaborar un nou espai. Més enllà del sondeig a la predisposició, Rufián ha explicat que no s'ha entrat en gaires detalls de què es posarà sobre la taula en l'anomenat Pacte de Reconstrucció, i ha afirmat que no s'ha parlat dels pròxims pressupostos generals de l'Estat.

A preguntes dels periodistes, Rufián ha confirmat que ERC participarà en aquestes converses, tot i que ha considerat que els actors haurien de ser els que van permetre la moció de censura contra Mariano Rajoy i la investidura de Sánchez d'aquest passat mes de gener. Així, ha rebutjat la presència de Vox "i els seus amics, PP i Cs, encara que Cs està fent un viratge curiós". "És difícil perquè la millor passarel·la per arribar al totalitarisme és el neoliberalisme", ha afirmat Rufián. Sánchez i el líder del PP, Pablo Casado, es reuniran finalment dilluns a les 11 hores, després que el president conservador al·legués motius d'agenda per negar fer la trobada aquesta setmana.

Aquest matí Sánchez també ha mantingut una videoconferència amb la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que també ha donat a entendre la seva participació al nou espai si es tracta de dialogar sobre "continguts socials i econòmics que tinguin com a prioritat prendre les mesures necessàries perquè les conseqüències de la crisi no recaiguin, una vegada més, en els treballadors i la gent més vulnerable, tal com va passar el 2008. En la mateixa línia que ERC, Aizpurua destaca que el "marc de diàleg que ha de prevaldre i que dotarà de millors solucions a la ciutadania basca és que s'ha de realitzar al nostre propi país". Rufián també ha repetit que un pacte a l'Estat ha d'anar acompanyat d'un pacte al Palau de la Generalitat, així com a Europa.

Nova pròrroga

ERC està mirant de marcar perfil davant la gestió del govern espanyol de la crisi del covid-19 i subratlla les discrepàncies amb la centralització de competències i el desplegament de l'exèrcit. Aquests han estat alguns dels motius que han portat els republicans a abstenir-se al Congrés a les sol·licituds de pròrroga de l'estat d'alarma i Rufián no ha avançat quin serà el seu vot en cas d'una eventual nova petició, que gairebé ha donat per feta.