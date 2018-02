ERC torna a afirmar que l'acord amb JxCat és "imminent" i confia tancar-lo abans del ple de dijous

Dijous el ple del Parlament debatrà sobre com s'ha de resoldre el bloqueig de la cambra. ERC confia haver arribat aleshores a un acord amb Junts per Catalunya que, a més de legitimar el paper de Carles Puigdemont, resolgui quin ha de ser el pla de govern i qui ha d'ocupar la presidència "efectiva" de la Generalitat. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha afirmat aquest dilluns que estan a punt de tancar el pacte de govern i que "només queden serrells". Tot seguit, però, ha assenyalat que encara no s'ha posat sobre la taula el nom de qui ha de ser el president. "No estem parlant de noms. Per tant, el de Jordi Sànchez no està sobre la taula", ha respost quan se li ha preguntat per l'expresident de l'ANC, que nombroses fonts situen com el candidat a la investidura.

Segons Sabrià, els "serrells" que han de tancar afecten bàsicament el full de ruta i, pel que fa a l'estructura de govern, els dos partits ja s'haurien repartit l'organigrama, tot i que el portaveu republicà ha preferit actuar amb "discreció" i no fer-lo públic fins que s'anunciï l'acord global. En tot cas, ha insistit que ningú ha posat noms sobre la taula i que cada partit decidirà a qui situa a l'executiu.

Dijous passat es van suspendre durant unes hores les negociacions entre JxCat i ERC, que s'havien encallat en l'estructura de govern, especialment en la vicepresidència, tal com havia avançat l'ARA. Divendres es van reprendre i, després del cap de setmana, els republicans consideren que estan més a prop de l'acord definitiu. De fet, tot i que no els va agradar que divendres JxCat registrés en solitari la proposta de resolució per legitimar Puigdemont, fonts d'ERC afirmen que no presentaran cap esmena al text i que hi votaran a favor.

"Jo tampoc hauria aplaudit"

Durant el cap de setmana, la polèmica es va traslladar a la visita del rei a Catalunya, que aquest dilluns segueix amb la visita als pavellons del Mobile World Congress, a la Fira de l'Hospitalet de Llobregat. Sabrià ha mostrat suport a l'actitud del president del Parlament, Roger Torrent, que no va assistir a la recepció oficial del rei ni va aplaudir el discurs del monarca durant el sopar d'inauguració del Mobile. "Jo tampoc hauria aplaudit", ha indicat Sabrià.

Els republicans sempre han criticat la pervivència de la institució monàrquica, "però sempre hi hem mostrat respecte", ha explicat el portaveu d'Esquerra. El paper del rei durant l'1-O, en especial amb el missatge televisiu del 3 d'octubre, però, encara cueja.