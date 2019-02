ERC anuncia des de Ginebra una gira internacional per "lluitar contra les 'fake news'" durant el judici de l'1-O

El grup parlamentari d'ERC ha anunciat aquest divendres l'inici d'una gira internacional per "lluitar contra les fake news" durant el judici de l'1-O, que començarà dimarts que ve. Ho ha dit la seva secretària general, Marta Rovira, des de Ginebra, on des de fa gairebé un any és a l'exili i on s'han reunit avui els republicans. "No som aquí anecdòticament. Som aquí per donar el tret de sortida a aquesta campanya del judici que volem que s'internacionalitzi", ha sentenciat Rovira. A més de tenir en el punt de mira la internacionalització del judici, el grup parlamentari republicà també pretén, amb aquesta campanya, "abraçar la causa del dret a l'autodeterminació [de Catalunya]".

L'endemà de la visita de Pedro Sánchez a Estrasburg, la republicana veu que l'Estat "aboca més recursos" a l'esfera internacional i vol contrarestar aquesta estratègia amb una de pròpia per denunciar la "repressió política" com a instrument del govern espanyol, "governi qui governi". Per fer-ho, ERC està estudiant "com recuperar tots els contactes amb diputats de la resta d'estats", siguin europeus o no, per crear, segons Rovira, "una xarxa de gent que té ganes d'escoltar i que ens dona suport a trobar sortides polítiques i democràtiques".

ERC ja va reunir la seva executiva a Ginebra al gener per trobar-se amb Rovira, que continua a la direcció del partit malgrat haver hagut d'exiliar-se el març de l'any passat, mentre que el president del partit, Oriol Junqueras, és a la presó i s'enfronta a l'inici imminent del judici. Fins al gener, Rovira havia assistit a altres reunions executives, sempre per videoconferència. En aquest sentit, la republicana també ha denunciat que la situació d'exili i presó que viu la seva formació crea una disfunció en la "igualtat democràtica que tenen la resta de grups parlamentaris".