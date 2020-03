ERC assumeix que Bosch hauria hagut de dimitir igualment després de la investigació interna

ERC ha enviat aquest dimecres una carta a la militància en què insinua que el ja exconseller d'Exteriors, Alfred Bosch, hauria hagut d'acabar dimitint al final de la investigació interna, a partir de la informació que ja és pública sobre el cas d'assetjament sexual al departament. La dimissió, però, es va precipitar per la informació publicada dilluns per l'ARA. La carta està signada per la secretària general i la secretària general adjunta del partit, Marta Rovira i Marta Vilalta, així com la vicesecretària general de Dones, Raquel Sans.

"Quan vam tenir suficients indicis d'assetjament, vam instar a prendre la decisió del cessament del cap de gabinet del departament d'Acció Exterior", expliquen en l'escrit, en què detallen que a finals d'aquest mes es conclourà el procés d'investigació que ERC va obrir formalment al gener per forçar el cessament del presumpte assetjador, Carles Garcias, com a cap de gabinet de Bosch, cosa que es va produir el 24 de gener. Una vegada finalitzada la investigació, apunten a la carta, es dirimirà "si cal emprendre altres mesures". Amb tot, avancen, "molt probablement determinarà que algunes decisions que s'han precipitat els últims dies s'haurien hagut de prendre de totes maneres", en una referència implícita a la dimissió del conseller. "El rigor que exigeix un procediment curós i garantista com el nostre ha de poder ser compatible amb la pressió i la immediatesa que imposa l’agenda mediàtica", assenyalen.

En el text, insisteixen que "les dones d'ERC" han "liderat" la investigació "des de la vicesecretaria general de Dones". "Ni podem ni volem deixar-ne passar ni una", asseveren a l'escrit, en què apunten que només ERC i la CUP disposen de protocols contra l'assetjament sexual. "El seu ús ens fa millors com a organització, amb l'objectiu de convertir-nos en un espai autènticament igualitari i segur", afirmen.

Tot i assegurar que han actuat amb "contundència", ERC reconeix que "encara hi ha molt marge de millora". "Com a organització ens hem dotat de protocols per prevenir i erradicar l'assetjament, i els millorem contínuament per garantir un tracte òptim per a les persones afectades", conclouen.