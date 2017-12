ERC a les ciutats i JxCat als pobles

Mai abans ERC i l’espai de l’antiga Convergència havien estat tan ajustats en unes eleccions al Parlament. Junts per Catalunya es va acabar imposant en aquest particular duel per l’hegemonia del sobiranisme per només 11.000 vots de diferència. Un avantatge que va aconseguir especialment per la seva potència a les comarques gironines, la Catalunya interior i els pobles. Carles Puigdemont va seduir l’electorat que habitualment es manifesta més independentista, però va sortir derrotat pels republicans en la majoria de grans ciutats, l’àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Al Pla de l’Estany es va registrar la diferència més gran en percentatge de vot a favor de la llista del president. JxCat, amb el 51,4% dels vots, va superar per gairebé 30 punts de diferència ERC, segona força amb el 23,7% dels suports electorals. A Osona, la Garrotxa i el Ripollès, Puigdemont va superar Esquerra per més de 20 punts d’avantatge i gairebé pel mateix percentatge es va imposar als republicans al Gironès. De fet, Girona i Sant Cugat del Vallès són dues de les poques excepcions que confirmen la regla. La tirada del president a la ciutat d’on va ser alcalde va permetre que JxCat assolís el 36,9% dels vots i deixés ERC en la tercera posició amb el 18,7% dels sufragis.

La candidatura que encapçalava Oriol Junqueras va superar la de Puigdemont en 11 de les 42 comarques catalanes. Un resultat que la va condemnar a tenir dos diputats menys al Parlament, però que no va ser un impediment per equilibrar el nombre de vot popular. ERC va estar per sobre de JxCat a les comarques més poblades i a la majoria de les grans ciutats. El partit fa temps que s’ha marcat l’objectiu de conquerir les àrees metropolitanes amb una doble ambició: substituir el PSC com el gran partit municipalista i seduir els indecisos que, de moment, no donen suport a la independència. Esquerra ha quedat lluny de Ciutadans en aquestes àrees més poblades, però ha superat Junts per Catalunya de manera clara, per exemple, al Baix Llobregat, amb un 18,8% del vot contra l’11,3% de la llista del president. Traduït en vots significa que ERC, amb 93.645, en va aconseguir 40.000 més que JxCat a la comarca.

Superioritat a les grans ciutats

ERC també va superar JxCat a les grans ciutats, tot i que a Barcelona la diferència va ser mínima, 20,9% contra el 19,6% dels vots, totes dues per darrere de Ciutadans. A l’Hospitalet de Llobregat, ERC va ser tercera força, amb el 15,2% dels suports, pel 7,9% de JxCat; a Badalona, els republicans van ser segons, i en arribar al 18%, per l’11,6% que va aconseguir Puigdemont. Al Vallès Oriental i a l’Occidental, Esquerra també va ser el partit més votat entre l’independentisme, en superar JxCat en més de tres punts tant a Sabadell com a Terrassa. Un cop més, Ciutadans va ser el partit majoritari a les dues capitals del Vallès Occidental.

Fonts d’ERC reconeixen que la màxima expectativa de creixement del partit l’han situat a les grans ciutats metropolitanes i que, potser, s’havien confiat massa a assolir un bon resultat a la Catalunya més sobiranista. El mateix Junqueras, en una carta des de la presó d’Estremera, va instar els militants republicans a centrar esforços en comarques com el Baix Llobregat, “que durant tant de temps han contribuït a la integració i la convivència”. Puigdemont els va acabar arrabassant el vot a les zones rurals i a les ciutats petites i no va perdre la cara a Barcelona, on va aconseguir 17 diputats, pels 18 d’Esquerra.

En general, Junts per Catalunya va superar ERC en 703 municipis, va empatar amb els republicans en 3 i va perdre contra ells en 241. La candidatura de Puigdemont va ser, de fet, la majoritària a la majoria dels pobles catalans. Va ser la més votada en 667 municipis i va deixar ERC en segona posició . Els republicans es van imposar en 142 localitats i Ciutadans va ser tercer, després d’imposar-se en 135 municipis. Per la seva banda, el PSC es va haver de conformar a ser el més votat en només dos municipis de l’Aran.

Ciutadans, sense rival unionista

La pugna pel lideratge entre el bloc constitucionalista també es preveia equilibrada segons les enquestes, però finalment es va convertir en un monòleg de Ciutadans, que va superar el PSC en mig milió de vots. El partit d’Inés Arrimadas es va imposar a les quatre circumscripcions. Especialment important va ser la diferència a la de Tarragona, on el partit d’Arrimadas va ser el més votat amb el 27% dels vots i el de Miquel Iceta no va arribar al 12%. A Girona la diferència va ser del doble (19% a 8%), gairebé la mateixa que a Lleida (17% a 9%), i també va ser gran a la demarcació de Barcelona (26% a 15%). En total, el partit taronja va superar els socialistes en 830 dels 947 municipis catalans i només va quedar per sota del PSC en 99. Finalment, els dos partits van empatar en 18 casos.

A diferència de la dualitat del vot entre ciutats i pobles en el cas independentista, Ciutadans supera els socialistes sense que importi quin és el camp de batalla electoral.