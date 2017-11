ERC estén la mà als comuns però exigeix que abandonin l'"ambigüitat": "Intenten col·locar-se en un espai inexistent"

Esquerra Republicana de Catalunya ha assegurat aquest dilluns que la disjuntiva en les eleccions del 21 de desembre és molt clara: "O guanyem o ens arrasaran". Així de contundent ha sigut el portaveu del partit, Sergi Sabrià, en roda de premsa habitual després de l'executiva del partit, en què ha afirmat que o els independentistes guanyen les eleccions o els partits constitucionalistes "destruiran els Mossos d'Esquadra, l'escola catalana i TV3". "El 21-D es decideix si mana Madrid i l'Estat o els catalans", ha assegurat. Ara bé, més enllà de guanyar les eleccions, Sabrià no ha aclarit què farà ERC si guanya els comicis ni els pactes postelectorals, en què no ha descartat un govern de concentració que inclogui els comuns si abandonen l'"ambigüitat". El portaveu republicà s'ha limitat a afirmar que s'ha de "revertir el 155" i recuperar les institucions catalanes. "Hem de tenir un govern molt fort i acords molt forts" per acabar amb la suspensió de l'autogovern", ha afirmat.

Amb relació a un pacte amb Catalunya en Comú, el republicà ha dit que, de moment, la formació de Xavier Domènech no aclareix el seu posicionament, i li ha reclamat que se situï al costat dels demòcrates. "Estem davant un estat autoritari", ha assegurat Sabrià, que ha criticat els comuns per posar a la mateixa altura la declaració d'independència i l'aplicació de l'article 155. "Cal que els comuns decideixin d'una vegada de quin costat estan. Han de deixar d'estar entre la repressió i les urnes (...) Reclamem més claredat", ha afirmat Sabrià, que ha assegurat que els membres d'aquest partit "intenten col·locar-se en un espai que no existeix". En tot cas, ha afirmat que ERC no tornarà a la casella del referèndum pactat, la principal proposta dels comuns en l'eix nacional. "Ja ho hem fet 18 vegades", ha dit Sabrià, en al·lusió als cops que ERC ha reclamat al Congrés una consulta acordada.

Punts en comú amb els independentistes

D'altra banda, des d'ERC s'han mostrat esperançats que s'acabarà arribant a un acord amb Junts per Catalunya i la CUP per incorporar punts programàtics comuns de cara a les eleccions del 21 de desembre. "Estem esperançats", ha dit Sabrià, que ha afirmat que en les últimes setmanes hi ha hagut converses i trobades per mirar d'enfilar un programa comú.

"És important que sigui una realitat", ha afirmat el portaveu republicà. Tanmateix, no ha aclarit sobre quins punts pivoten les converses ni si a partir d'ara s'aparcarà la unilateralitat. "A la unilateralitat ens hi ha abocat de manera repetida l'Estat; nosaltres sempre hem buscat l'acord", ha assegurat Sabrià.

Ara bé, la CUP ja ha deixat clar que no comprarà un marc de "bilateralitat" per negociar la independència amb l'estat espanyol, tal com estaven negociant amb Junts per Catalunya.

Sabrià també ha confirmat que l'exjutge i exsenador Santi Vidal ha estat cobrant de la Fundació Irla per informes que ha dut a terme des de la seva destitució. Això sí, ha puntualitzat que desvinculats del Procés. "L'objectiu fundacional de la Fundació Irla és estimular l'estudi dels Països Catalans, i intentem aprofitar el talent dels analistes compromesos. Quan Santi Vidal dimiteix es veu convenient no desaprofitar els coneixements i se li encarreguen uns estudis", ha explicat Sabrià, que ha deixat clar que en cap cas s'ha acordat un "pagament mensual" a l'exsenador. "Són estudis pagats, com tants de la Fundació Irla", ha dit.

Fonts d'aquesta fundació també recorden que Vidal ja havia col.laborat amb ells abans de ser senador per ERC. De moment, però, no faran públics ni els estudis ni la remuneració que ha cobrat el jutge i exsenador republicà, que està inhabilitat en la carrera judicial fins al febrer del 2018 per haver impulsat un esborrany de Constitució catalana - segons informa Aleix Moldes.