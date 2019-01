ERC confia que els comuns vegin "amb bons ulls" els pressupostos i intentarà sumar la CUP

El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha expressat aquest divendres la seva confiança que els comuns vegin el projecte de Pressupostos de la Generalitat de 2019 "amb bons ulls", i no ha descartat aconseguir el suport de la CUP.

"Són uns pressupostos que els comuns poden fer veure que no existeixen, però hi són i donen oportunitats. Estem convençuts que els comuns hauran de acabar-los mirant amb bons ulls i en això insistirem", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press.

Sabrià ha insistit que la proposta del Govern per als comptes catalans d'aquest any és bona i que "tornen a ser els Pressupostos més socials de la història". En aquest sentit, ha reivindicat que "mentre ERC és al Govern, cada vegada es fan els pressupostos més socials" i ha destacat que són uns comptes expansius, de manera que creu que els comuns han de recolzar-los.

Sobre la demanda dels comuns d'incrementar l'IRPF i l'impost de successions i donacions, Sabrià ha afirmat que estan "disposats a parlar de tot" amb CatECP per aconseguir el seu suport als comptes, encara que no veu just augmentar la pressió fiscal a les rendes mitjanes. "No és un no taxatiu", ha assenyalat, i ha sostingut que no posen cap línia vermella per parlar amb els grups, però tem que la proposta dels comuns posi en dificultats a les rendes mitjanes i baixes.

CUP I PSC

A part dels comuns, Sabrià ha defensat que la CUP és el seu soci preferent i que buscaran el seu suport als comptes: "Insistirem, malgrat que siguin molt reticents i ens hagin advertit per activa i per passiva que no estarien al nostre costat per tirar-los endavant. Nosaltres en l'intent no defallirem ".

Així, ha explicat que li agradaria que la CUP entrés a negociar els pressupostos i arribar a un acord per aprovar-los, tot i que ha reconegut que "a dia d'avui no és possible".

També ha apel·lat al PSC per aprovar els Pressupostos catalans, ja que considera que el rebuig dels socialistes als comptes és "tàctica política" i que, al seu parer, haurien aprovar-les si es preocupen pel benestar dels catalans.

ELECCIONS ANTICIPADES

Sabrià ha rebutjat que puguin haver eleccions anticipades si no s'aproven els Pressupostos: "No tenim un escenari electoral al cap ara mateix".

Ha argumentat que unes eleccions "no aportarien res, i menys en l'entorn dels judicis", i ha apostat perquè la legislatura sigui el més llarga possible.

"Tenim per davant un judici polític que per a nosaltres és importantíssim. No ens sembla que afrontar en una situació d'inestabilitat amb unes possibles eleccions per davant sigui la millor de les opcions", ha sentenciat.

ELECCIONS EUROPEES

Sobre les eleccions europees, Sabrià ha dit que estan treballant amb Bildu i BNG per fer una candidatura conjunta amb Oriol Junqueras com a cap de llista, tot i que ha assegurat que l'acord encara "no està tancat".

Ha defensat que aquestes formacions estan unides per "una línia republicana i d'esquerres", i ha tornat a descartar presentar-se en una candidatura conjunta de l'independentisme català.

Per a ERC, l'important és "maximitzar el nombre de vots i per maximitzar vots cal que cada un vagi a buscar els vots en el seu espai", de manera que creu que ERC ha de ocupar-se del espai de l'esquerra i JxCat de la dreta.

ALIANCES INDEPENDENTISTES I D'ESQUERRES

Sabrià ha sostingut que després de les eleccions municipals d'aquest any buscaran fer "com més aliances independentistes i d'esquerres millor", i que el seu objectiu és formar ajuntaments que compleixin aquests dos àmbits.

A més, ha criticat que el projecte de fer unes primàries conjuntes de tot l'independentisme per a una candidatura unitària hagi acabat sent "una llista independentista més en l'àmbit del centredreta".