ERC es conjura per superar la "persecució política" un any després de tornar a patir la presó i l'exili

Avui fa un any que la candidatura de Jordi Turull a la investidura era derrotada al Parlament i cinc diputats es preparaven per assumir les conseqüències de la citació del Tribunal Suprem per l'endemà. Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull optarien per la presó i Marta Rovira per l'exili. "Avui seguim endavant. El nostre projecte polític és vigent i l'hem de continuar defensant per edificar el nostre país en una República", ha remarcat aquest divendres Rovira, en videoconferència des de Ginebra. La secretària general del partit ha denunciat la "persecució política" que pateix el partit i l'independentisme i s'ha conjurat per defensar que "tothom tingui els mateixos drets per defensar les seves idees".

Sota el llaç groc que cobreix la façana principal de la seu d'Esquerra, els republicans han commemorat aquest any de presó i exili fent una crida a donar veu a tots els presos i exiliats. Ho han fet en presència de tots els quadres dirigents, de diputats al Parlament, candidats a les eleccions generals i europees, senadors i també membres del Govern. L'adjunt a la presidència, Pere Aragonès, ha fet un parèntesi en el seu permís per paternitat, per remarcar que la presó i l'exili "no els faran callar". "Aquells que volien veure una ERC derrotada veuen un any després com segueix treballant sense defallir per la independència, els drets socials, civils i polítics", ha destacat.

Segons Aragonès, "la victòria és molt a prop" i "per cada persona que escapcin en sortiran deu més" per seguir el compromís de portar Catalunya a la independència.