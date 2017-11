ERC diu que estan en "converses" amb els partits independentistes per trobar punts en comú en els programes electorals

Amb les llistes tancades, l'independentisme encara ara la redacció de punts en comú en els diferents programes electorals. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat aquest dilluns que els representants de totes les formacions independentistes ja estan parlant per posar en comú "propostes de redactat" conjuntes que serveixin per defensar un programa netament independentista. Així, ha dit que en els pròxims dies preveu que tot plegat "quedi tancat" i que ho puguin "presentar conjuntament".

De tota manera, Sabrià no ha concretat quines són les mesures que ERC preveu posar en pràctica per materialitzar la República. Això sí, ha insistit que el Govern "legítim" de Catalunya continua sent el que presideix Carles Puigdemont. Per això, ha lamentat que una part sigui a la presó i l'altra a "l'exili". Tot i que Sabrià no ha dit si els republicans aposten per investir Puigdemont com a president després del 21-D, sí que ha afirmat que "s'ha de trobar la manera de restituir" el Govern i que "Carles Puigdemont i Oriol Junqueras puguin tornar a governar".

De moment, ERC demana que el 21 de desembre "s'omplin les urnes de vots contra la repressió" i que un cop es coneguin els resultats, ja valoraran per quin dels escenaris s'optarà. Sabrià, de fet, no ha volgut entrar a valorar cap de les enquestes que s'han fet públiques aquest cap de setmana.

ERC tanca files amb Rovira

El portaveu d'ERC ha tancat files amb les afirmacions que va fer divendres Marta Rovira sobre les amenaces de violència que el govern espanyol hauria llançat sobre l'independentisme per frenar la implantació de la República. Sabrià ha fet servir les paraules que ja va pronunciar dissabte el candidat de la CUP, Carles Riera, i que avui ha tornat a reafirmar Mireia Boya des dels micròfons de Catalunya Ràdio per explicar que el que va dir Rovira era cert. De fet, també ha explicat que el síndic, Rafael Ribó, ho havia corroborat, tot i que aquest dilluns ha matisat que va avisar d'accions "contundents" però no de morts.

Sabrià també ha volgut exemplificar aquestes presumptes amenaces amb les declaracions que van fer dirigents del PP espanyol com Pablo Casado abans de l'1-O: "Només cal escoltar les paraules de dirigents del PP abans del referèndum comparant el que li podia passar a Puigdemont amb la situació de Lluís Companys".