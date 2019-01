ERC convoca una conferència de Junqueras a les portes del judici

El president d'ERC, Oriol Junqueras, serà el protagonista d'una conferència al Sant Jordi Club de Barcelona el dimarts 29 de gener a dos quarts de vuit del vespre. Serà a les portes del judici –la data no està oficialment fixada, però tot apunta que serà el 5 de febrer– i just el dia que està previst que es faci el trasllat dels presos a una presó de Madrid. Els republicans encara no han fet públic cap més detall de l'acte, en què els militants podran escoltar una conferència que el republicà està escrivint ara mateix a la presó.

Les opcions són poques: fer arribar la seva veu arriscaria la situació de Junqueras, perquè els serveis penitenciaris ja van sancionar el líder republicà per concedir una entrevista de menys de cinc minuts a RAC1 durant la campanya electoral del 21-D i per un àudio que es va emetre en un acte de campanya. El van castigar sense sortir al pati d'Estremera durant quinze dies. Una altra opció és que dirigents del partit o personalitats afins al líder d'ERC llegeixin el text, com ja va passar amb la carta que Gabriel Rufián va llegir durant el congrés d'ERC del 30 de juny passat.

Els republicans afirmen que la conferència no només girarà al voltant dels judicis als presos independentistes, sinó que esbossarà com veu el futur del país. Cal recordar que, a més d'enfrontar-se al judici, Junqueras té previst ser el cap de llista d'ERC a les eleccions europees que se celebraran el maig vinent. "Presentar-me a les eleccions europees és la millor manera de no fer efectiva la repressió que ens volen imposar", va argumentar el republicà en una carta a la militància.