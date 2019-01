ERC critica que els comuns no hagin presentat cap contraproposta als pressupostos

ERC nega que no s'hagin mogut per aconseguir el suport dels comuns als pressupostos com denuncia la confluència d'esquerres, que ha suspès les negociacions davant la falta d'avenços en les converses. La portaveu de la formació, Marta Vilalta, ha afirmat que "des d'ERC i des del Govern" són "transparents" i han fet "més de deu reunions sectorials i no hi ha hagut cap contraproposta dels comuns", que "potser no volen aprovar els pressupostos" perquè no han vist "aquesta bona fe i hi ha d'haver predisposició a aprovar-los".

"S'ha treballat d'una manera oberta per fer factible l'aprovació dels pressupostos, i aquesta mateixa setmana hi havia dues reunions més convocades i els emplacem a tornar a seure a la taula de negociacions perquè estem convençuts que amb uns nous comptes tindrem un millor escenari el 2019".

Els republicans també refusen que les conselleries que controlen siguin més reticents a les propostes de Catalunya En Comú - Podem que les que coordina JxCat com denuncien els comuns. De fet, Vilalta s'ha mostrat "sorpresa" que el portaveu de JxCat, Albert Batet, hagi reclamat avui "responsabilitat" a ERC per aprovar els pressupostos. "A vegades sembla que s'oblidin que formen part d'un govern de coalició i que treballem junts per aconseguir els millors pressupostos per a Catalunya", ha subratllat sense amagar el seu malestar per les paraules de Batet, que ha definit com "esperpèntiques".

Mala reputació de l'estat de dret

A les portes del judici als dirigents independentistes, la portaveu d'ERC Marta Vilalta ha atribuït la campanya que impulsarà l'Estat per "contrarestar la desinformació independentista" durant el judici contra el referèndum de l'1-O a la "mala reputació" de l'estat de dret a Espanya. Per aquest motiu, ERC reclamarà que comparegui la secretària d'estat, Irene Lozano, que s'encarrega de la defensa reputacional de l'Estat i depèn del ministeri d'Afers Estrangers, perquè doni explicacions al Congrés.

"Què volen amagar? Per què prohibeixen els observadors internacionals? Per què es persegueix una opció política?", s'ha preguntat la dirigent dels republicans, que ha reclamat acabar amb aquesta farsa i iniciar converses per exercir el dret a l'autodeterminació: "Si continuen per la via de la repressió no se'n sortiran per moltes campanyes de màrqueting que facin, perquè és un atac a l'estat de dret", ha afegit.

ERC, que ha mostrat el seu suport a la vaga general, ha anunciat també que ha creat la figura del portaveu jurídic del partit, que recaurà en l'advocat i exdiputat Joan Ignasi Elena, per fer d'enllaç entre les defenses i els presos i els mitjans de comunicació.

Incertesa amb el futur de Josep Andreu

Vilalta ha explicat que el seu partit considera de moment compatible que el candidat d'ERC a l'alcaldia de Montblanc, Josep Andreu, sigui membre de la direcció de la Crida, tot i que els republicans no permeten la doble militància. "És l'alcaldable d'ERC i, si es donen les condicions que no ho fan compatible, es prendran les decisions que es considerin oportunes", s'ha limitat a respondre.

"Estem a l'espera de parlar-hi, però ha deixat clar el seu compromís amb ERC", ha afegit la portaveu republicana, que ha negat que la decisió de no apartar-lo del partit sigui pel temor a perdre aquesta alcaldia. "Volem que segueixi sent un actiu a ERC i en el sí del moviment independentista", ha conclòs.