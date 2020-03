ERC defensa Bosch perquè va cessar el seu cap de gabinet: "Hem actuat amb contundència"

ERC ha fet pinya aquest dilluns amb el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, per la seva actuació davant els casos d'assetjament sexual dins el departament que pilotava per part del seu cap de gabinet –tal com revela avui l'ARA–. La portaveu republicana, Marta Vilalta, ha defensat que el partit ha pres mesures contra l'alt càrrec –l'ha suspès de militància–. També ha defensat el conseller perquè l'ha acabat cessant, malgrat que en un primer moment, tal com explica aquest diari, va estudiar recol·locar-lo.

"Hem actuat amb contundència", ha remarcat, posant en valor que el partit va activar els seus protocols interns. "Cessar-lo és la mesura més definitiva", ha dit Vilalta sobre el cessament. En relació amb si Bosch va pretendre o no situar-lo en un altre lloc, la portaveu republicana s'ha limitat a posar el focus en el "que ha acabat passant".

Preguntada sobre les raons per les quals no es va activar el protocol de la Generalitat i no es va comunicar a Funció Pública, previst en els casos d'assetjament, Vilalta ho ha minimitzat. Tot i admetre que sempre es poden fer millor les coses –hi haurà espai "per a l'autocrítica", ha dit–, la republicana ha defensat que hi ha oberta una investigació interna, s'han pres mesures contra la persona en qüestió i que no se'n descarten més un cop hagi acabat tot el procés.

La portaveu de la formació ha argumentat que posar fi a la relació laboral amb el departament del cap de gabinet de Bosch era la mesura més contundent que es podia prendre. "Es va prendre aquesta decisió fa un mes i mig", ha reivindicat, i ha afegit que en els casos del protocol del Govern no era clar que es pogués aplicar de manera immediata. "Hem protegit les víctimes –ha assegurat–, no en podem deixar passar ni una".