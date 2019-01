ERC descarta ara per ara tornar a debatre la investidura de Puigdemont

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha descartat avui que es torni a intentar de moment la investidura de l'expresident Carles Puigdemont després que el portaveu de JxCat, Albert Batet, assegurés la setmana passada que els "34 diputats" del grup parlamentari el volen investir i que és "l'objectiu de la legislatura". "Ja tenim un president i un Govern que té molta feina per fer", ha sentenciat. "No tenim cap proposta formal sobre la taula i, com ha dit el president Torrent, no ha canviat res respecte als últims mesos perquè ens haguem de plantejar un nou escenari", ha afegit Vilalta.

D'aquesta manera, la portaveu ha deixat clar que els republicans no pensen variar el seu posicionament en contra d'investir Puigdemont si no es modifica el reglament del Parlament després que el mateix expresident hagi assegurat aquest Nadal que tornarà a Catalunya si el Parlament l'investeix. Vilalta sí que ha confirmat que ERC celebrarà una executiva nacional els pròxims dies a Ginebra, on està exiliada Marta Rovira, perquè "segueix exercint de secretària general i per denunciar la repressió judicial que pateix l'independentisme".

En l'àmbit exterior, Vilalta ha validat els viatges que ha fet el president Torra des que presideix el Govern per reunir-se amb els dirigents exiliats després que s'hagi fet públic avui que ha gastat 120.000 euros públics en viatges a l'estranger, segons ha publicat la SER Catalunya. Es tracta d'una xifra catorze vegades superior a la que va invertir Carles Puigdemont en el mateix període de temps en la legislatura anterior. "Les funcions del president i del Govern contemplen fer política exterior per internacionalitzar Catalunya i estem en una legislatura sense normalitat perquè tenim dirigents a l'exili i a la presó", ha anotat.

Pel que fa a la negociació dels pressupostos, Vilalta ha afirmat avui que "posaran tots els esforços per aprovar els comptes, perquè són una eina clau per desplegar les polítiques públiques", després que els comuns hagin instat avui el Govern a apujar l'IRPF de les rendes altes. "Volem parlar de fiscalitat i de tot per acostar posicions amb els comuns per garantir la justícia social", ha afegit sense concretar fins on estan disposats a arribar els republicans. Sobre els pressupostos estatals, Vilalta ha recordat que "de moment no ha canviat res perquè no s'està buscant cap sortida política ni s'està aturant la repressió i, per tant, ens mantenim en la posició en què estàvem".

La dirigent republicana ha opinat que aquest 2019 ha de ser "l'any de la justícia, de la llibertat i, per tant, de la política per deixar enrere la repressió judicial". "Sánchez ha de decidir si renuncia a la política i la democràcia com el seu antecessor o aposta per trobar una solució a un conflicte que és polític", ha afegit. "No confiem en aquest Estat", ha deixat clar abans d'avisar que una sentència condemnatòria "serà el tercer moment clau, l'estocada definitiva a l'Estat després de la sentència de l'Estatut i del referèndum de l'1-O". "Ens trobem davant d'un judici polític que només busca aturar un moviment democràtic i el judici pot ser un veritable cop a la credibilitat de l'estat espanyol", ha reiterat.

Més enllà del judici, ERC entoma les eleccions amb la voluntat de teixir complicitats i ampliar la base republicana. "Seran una oportunitat per avançar cap a la República Catalana", ha subratllat després de recordar la necessitat també d'enfortir les institucions catalanes".