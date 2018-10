Sabrià descarta canvis per permetre la doble militància a ERC i a la Crida

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha deixat clar avui que els estatuts del partit impedeixen la doble militància i que no preveuen portar aquesta qüestió a debat després del naixement de la Crida Nacional per la República i que els seus promotors reclamin l'adhesió. Sabrià ha tornat a marcar distàncies amb aquest espai i ha insistit que és una reorganització de l'"espai postconvergent", com ja va anotar ahir quan va dir que és un moviment de "centredreta", mantenint el posicionament que fins ara ha adoptat ERC envers la nova formació de Carles Puigdemont.

Sabrià s'ha negat a valorar, així mateix, la presència de l'alcalde de Montblanc, Pep Andreu, a l'acte de presentació de la Crida de dissabte a Manresa, però ha reconegut que sabien que hi aniria. "És a l'alcalde de Montblanc a qui li pertoca respondre per què hi va anar o si es presentarà amb aquest partit a les properes eleccions municipals, no ens pertoca a nosaltres", s'ha limitat a dir.

Sabrià també ha explicat que els fa "molt feliços" anunciar que el president d'ERC, Oriol Junqueras, serà el candidat dels republicans a les eleccions europees, amb més de dos mil avals: "És la millor manera de denunciar la repressió i la indecència de l'estat espanyol, que empresona dirigents polítics per acabar amb tot un moviment", ha anotat el dirigent republicà. "Hi hagut un treball conjunt amb el BNG i Bildu, però no hem de forçar la situació a l'hora de fer sumes", ha dit sobre la proposta de l'eurodiputat republicà, Josep Maria Terricabras, d'anar amb aquestes dues formacions i la CUP s'hi si presenta.

També ha descartat una llista unitària a les europees, tal com reclama la Crida. "Cadascú que treballi des del seu espai, ja que el que recull més vots són llistes separades. La unitat s'ha de teixir en l'acció estratègica", ha dit. "Els partits han de convèncer els que no tenen clar que la millor via és la Repúbica des de les seves fronteres ideològiques", ha sentenciat. Pel que fa a la renúncia d'Elisenda Alamany com a portaveu dels comuns, Sabrià ha assenyalat que ERC sempre parla "amb tothom", però ha deixat clar que de moment no hi ha hagut converses perquè s'incorpori als republicans.

El president del grup parlamentari d'ERC també ha subratllat un cop més que no entraran a negociar els pressupostos si abans no hi ha gestos, després que Jaume Asens hagi afirmat que les converses amb Puigdemont ha anat millor que amb Junqueras. "No podem donar un xec en blanc i no es poden discutir partides si no hi ha moviments en l'àmbit judicial i polític abans", ha sentenciat en la línia del que defensen els republicans.