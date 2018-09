ERC crida a forçar l'Estat a negociar un referèndum avalat internacionalment

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha participat aquest dissabte al Consell Nacional de la formació convocat per presentar la nova estratègia del partit, sorgida dels documents aprovats a la seva darrera assemblea nacional. Així, el republicà ha demanat seguir aquest full de ruta per "crear les condicions" interna i externament que afavoreixin la celebració d'un referèndum acordat i avalat internacionalment. Però, conscient que l'Estat no té intencions de pactar aquesta consulta, Aragonès no ha dubtat en reclamar determinació als seus per "forçar l'Estat a negociar l'exercici del dret a l'autodeterminació". "Negociaran quan no tinguin més remei", ha dit.

I per això, els republicans volen centrar-se, sobretot, en aconseguir "majories inapel·lables" a favor del sobiranisme dins de Catalunya, en teixir complicitats en la defensa de drets i llibertats entre la societat espanyola i europea, i en intensificar l'estratègia a l'exterior per aconseguir "reconeixement internacional" a la seva causa, a la convocatòria d'un referèndum i a la eventual independència.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha intervingut per sorpresa al Consell Nacional del partit a través d'una connexió telemàtica en directe des de Suïssa, on resideix des que va marxar a l'estranger. La republicana ha volgut aprofitar per reclamar a l'independentisme unitat d'acció. "Que s'assegui i consensuï. I consensuar no significa uniformar, significa arribar a grans acords per avançar", ha volgut matisar. Per a Rovira, l'exemple més clar d'aquesta estratègia i del resultat que dona va ser l'1-O. "Va ser possible gracies al consens entre actors polítics i moviments socials, per la complicitat entre institucions democràtiques i ciutadania, per la coherència entre els mandats democràtics i al moviment popular, coherència entre política i carrer. És la gran lliçó, que avancem quan generem aquests grans consensos i només així l'independentisme pot ser una opció atractiva i majoritària", ha sentenciat.

En aquest sentit, ha refermat que l'1-O va ser "un punt de partida, de lliçons apreses i un exercici de sobirania democràtica". Per a Rovira, de fet, "no va ser cap delicte sinó un punt de no retorn, perquè la majoria que va sortir al carrer ho va fer a votar de forma sobirana, pacíficament i democràtica. I això ja no pot tenir marxa enrere". Segons la republicana, actualment i des de l'1-O, "els ciutadans se senten sobirans per decidir què volen ser i decidir la república que volen construir".



La secretària general d'ERC també ha volgut remarcar que, sota el seu punt de vista, haver patit la "repressió de l'Estat" i haver "reaccionat sortint al carrer de forma pacífica" dona a l'independentisme "més legitimitat que a ningú". "La nostra causa és pacífica i democràtica. I davant el judici que ens caurà a sobre, hem de deixar clar que fer un referèndum no és cap delicte; que voler un canvi polític en un estat democràtic no és tampoc cap delicte", ha reblat.

Rovira també ha tingut paraules d'agraïment per al fins ara cap de llista d'ERC a Barcelona per a les municipals, Alfred Bosch, i ha lloat la seva "generositat". "La política hauria de fer-se sempre de gestos així", ha dit. Bosch també ha intervingut al Consell Nacional d'ERC enmig d'un seguit de discursos sobre l'estratègia del partit. Bosch ha aprofitat per fer una breu referència a la seva retirada com a cap de llista assegurant que "no és una cosa seva" sinó de "tot un equip que porta quatre anys treballant; regidors, consellers de districte, gent pencaire que sap que el projecte continuarà". En aquest sentit, ha emmarcat la decisió de ser rellevat per l'ara conseller Ernest Maragall en una estratègia de benefici global. "Arribat el moment som capaços de dir que per ser més, per créixer i ser més forts, cal ser generosos", ha conclòs.