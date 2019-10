ERC crida l'independentisme a deixar "els retrets" i tornar al "consens" per respondre a la sentència

Els partits independentistes porten unes setmanes evidenciant la seva desunió sobre com donar una resposta institucional a la sentència del Tribunal Suprem. Fins ara no han sigut capaços de pactar una posició conjunta i votar-la al Parlament. Davant d'aquest escenari, ERC aquest dilluns ha fet dues coses. Primer, admetre que hi hagut "retrets" i "partidisme". Segon, fer una crida a deixar enrere les divergències i tornar "al consens". "Prou de fer-nos retrets entre nosaltres, de fer partidisme i de penjar-nos medalles. Hem de recuperar el consens per donar la resposta que la societat i el país estan demanant", ha analitzat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

Un cop fet el diagnòstic i l'apel·lació, Vilalta no ha concretat, però, què hauria d'incloure exactament aquesta resposta institucional de l'independentisme al Suprem. Sí que s'ha mostrat confiada que el Parlament, finalment, podrà promoure una resolució conjunta de rebuig al veredicte. És una resolució que JxCat, ERC i la CUP han treballat des de la setmana passada, però que encara no ha vist la llum. "No només hi confiem sinó que hi treballem", ha assegurat.

Vilalta també ha confiat que els partits arribin a un acord perquè els càrrecs electes catalans –diputats, regidors, senadors i eurodiputats– tinguin un paper en la resposta al Suprem, però no ha precisat com. "La societat catalana hem de fer pinya i ser un baluard davant d'aquest Estat", ha resumit.

Sobre l'incident de Rufián

Una de les imatges del cap de setmana passat va ser l'escridassada que va rebre el candidat d'ERC a les eleccions del 10-N, Gabriel Rufián, per part d'un grup de manifestants, en una de les protestes convocades. Vilalta ha rebutjat polemitzar sobre el tema i ha expressat que "la gent té el dret a poder expressar-se i manifestar-se" com consideri convenient. Ha afegit que ERC se sent "interpel·lada per tothom" i ha assegurat que, quan ha convingut, ha fet "autocrítica".

Sánchez: "Covard i irresponsable"

Sobre la visita de Pedro Sánchez aquest dilluns a Barcelona, ha criticat que faci aquest viatge i no es reuneixi amb el president de la Generalitat, Quim Torra. En roda de premsa des de la seu del partit, Vilalta ha acusat el president del govern espanyol en funcions de liderar una "operació d'estat per eliminar l'independentisme". ERC ha titllat Sánchez de "covard" i "irresponsable" i ha conclòs que la seva actitud és "una presa de pèl".

Els republicans estan molestos perquè consideren que l'executiu espanyol ha renunciat a qualsevol sortida política al conflicte i perquè avui, en la seva visita, només hagi visitat agents ferits, i no manifestants que també estan ingressats. Finalment, ha considerat que l'actitud fins ara de Sánchez ha evidenciat que no només "no ha sigut capaç de ser el president de tots els espanyols", sinó que "tampoc és el president de tots els catalans".