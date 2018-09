ERC diu que la conferència de Torra ha estat "consensuada" i confia que respondrà al "sentit majoritari" del moviment

Esquerra ha assegurat aquest dilluns -just abans de la conferència de president, Quim Torra, per marcar l'estratègia de la tardor- que el discurs del cap de l'executiu ha estat "consensuat" amb tots els membres del Govern. "Estem tots d'acord amb els passos a seguir, només cal concretar-ho", ha afirmat la portaveu republicana, Marta Vilalta, que s'ha mostrat confiada que el que dirà Torra respondrà al "sentit majoritari" del moviment independentista. Tot i això, Vilalta ha admès que no coneix els detalls del discurs.

Per a Vilalta, "la tardor ha de venir marcada per la mobilització" i la "defensa de la voluntat d'exercir el dret decidir". "Hem de fer evidents les majories àmplies", ha seguit, en al·lusió al que ja va dir aquest cap de setmana el president del Parlament, Roger Torrent, en una entrevista a l'ARA sobre aglutinar la majoria del 3 d'octubre. Per als republicans, aquesta tardor ha de ser l'expressió de la defensa dels drets civils i les llibertats polítiques, com a via -ha dit Vilalta- per arribar a la "república". "El punt àlgid d'aquesta defensa serà quan tingui lloc el judici contra l'independentisme", ha afirmat.

També ha negat que hi hagi diverses "velocitats" dins l'independentisme i ha afirmat que ERC està compromesa amb la "unitat d'acció". La portaveu ha explicat que aquesta tarda ERC reunirà la seva executiva per debatre sobre l'estratègia de la tardor, que anirà en la línia -ha dit- de la conferència nacional del partit del juliol. "ERC no canvia d'estratègia. L'adapta al nou context", ha dit. També ha afegit que en les últimes setmanes els "contactes" entre els actors independentistes s'han intensificat.

La permanent d'ERC s'ha reunit quan falten només vint-i-quatre hores per la conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, en què traçarà l'estratègia independentista en els propers mesos. La setmana passada el cap de l'executiu va traslladar als membres del Govern, també els consellers d'ERC, les línies generals del seu discurs. Entre altres coses, tal com va publicar l'ARA, Torra traslladarà la voluntat de no acceptar el judici de l'1 d'octubre i, ahir, hi va afegir des de Terrassa la necessitat de transformar-ho amb una "marxa" pels drets civils i per l'autodeterminació. Una mobilització que també ha defensat aquest dilluns Vilalta.

ERC reclama a Sánchez que afronti el dret a l'autodeterminació

Vilalta també ha contestat al president espanyol, Pedro Sánchez, que ha proposat una votació sobre l'autogovern. Vialta ha deixat clar que la ciutadania s'ha mobilitzat en els darrers anys per a l'autodeterminació i no per una reforma de l'estatut. És per això que ha instat el govern espanyol a negociar sobre com s'exerceix el dret a decidir de Catalunya. "Demanem a Pedro Sánchez que sigui valent, que afronti el dret a l'autodeterminació", ha dit Vilalta.

Malgrat la sintonia que assegura ERC que s'ha anat teixint en les darreres setmanes d'estiu, ha negat que hi hagi un acord "definitiu" sobre les suspensions dels diputats per part del jutge Pablo Llarena. Una qüestió que va fer evidents les discrepàncies entre Esquerra i JxCat abans de l'estiu.

Tanmateix, Vilalta ha assegurat que s'"avança" en la bona direcció.