ERC prepara actes en ciutats espanyoles en paral·lel al judici contra l'1-O

Esquerra Republicana prepara actes en ciutats espanyoles per als pròxims mesos i en paral·lel al judici que arrencarà al Suprem durant el mes de febrer. Els republicans volen "explicar-se, defensar-se i acusar l'Estat per les vulneracions de drets i llibertats" davant de tota la ciutadana. Per tant, també amb aquells que "potser es creuen les mentides".



Així ho ha explicat la portaveu del partit, Marta Vilalta, aquest dijous al matí. Madrid, Saragossa, Sevilla, València, Granada, Valladolid o Palma son algunes de les localitzacions que apareixen a les travesses per a acollir les convocatòries dels republicans.

En qualsevol cas, el tret de sortida per fer el seguiment de la causa al Tribunal Suprem serà el dimarts 29 de gener, quan Oriol Junqueras oferirà una conferència per explicar "no només la situació davant del judici, sinó del país en general", ha explicat Vilalta. I ha afegit: "estem a l'expectativa de les seves paraules".