ERC comença a preparar les generals sense definir cap de llista: "El que sabem segur és que ens hi hem de presentar"

El temps en què ERC posava data de caducitat a la seva presència al Congrés dels Diputats ha passat a la història i el partit afronta els comicis del proper 28 d'abril com una nova oportunitat per fer sentir la seva veu a la cambra baixa espanyola. "El que sabem segur és que ens hi hem de presentar. No volem renunciar a cap de les oportunitats que ens permetin tenir veu i ser decisius", ha remarcat en roda de premsa la portaveu republicana, Marta Vilalta. El partit ja ha engegat la maquinària interna per configurar les llistes i el programa electoral, tot i que encara no ha definit per qui apostarà com a cap de llista.

Es trencarà el tàndem Rufián-Tardà perquè la llista serà cremallera -hi haurà una dona en el número 1 o en el número 2- i resta per definir si Joan Tardà tornarà a ser candidat, tenint en compte que ell havia previst que les del 2016 fossin les seves últimes eleccions. El partit també estudia si inclou algun dels presos polítics a la llista, com ja va fer en les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017 i com ja ha fet a les properes eleccions europees. Fonts del partit expliquen que el que sí

Esquerra defensarà el dret a l'autodeterminació i assegura que combatrà "el feixisme, en auge a l'estat espanyol" que, segons Vilalta, representa la possible aliança entre "les dretes" del PP, Cs i Vox. "Serem un mur de contenció contra el feixisme", ha promès. Al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la portaveu republicana li ha avisat que, "sense escoltar i donar una resposta política a Catalunya, l'Estat serà ingovernable". ERC ha tornat a acusar el líder del PSOE d'haver comès una "imprudència" en convocar eleccions anticipades, per la "pressió" de l'extrema dreta.

Citant la declaració d'Oriol Junqueras en el judici de l'1-O, la portaveu d'ERC ha explicat que el partit no renunciarà a la "República Catalana" i, per arribar-hi, continuarà apostant "pels consensos i pel diàleg".

Descartada la llista única de l'independentisme

Convergència ja ho va intentar el 2015 i el 2016 i ara el seu espai ideològic ho ha tornat a intentar, però ERC ha tornat a rebutjar la idea d'una llista única de l'independentisme en considerar que, per separat, maximitzen els vots. "Estem fermament convençuts que presentant cadascú el seu projecte polític, al costat de la unitat estratègica, és quan som més forts", ha apuntat Vilalta.