ERC només donarà suport als pressupostos si Sánchez accepta "treure la independència dels tribunals i acabar amb la repressió"

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reiterat que el vot d'ERC als pressupostos "ara per ara és un no" i ha passat la pilota a Pedro Sánchez. "Ens han de dir si l'estabilitat servirà per solucionar els dos problemes que tenim ara mateix: treure la taula de la independència dels tribunals i posar-la en una taula política i acabar amb la repressió", ha concretat.

A l'entrevista que Efe ha fet al president del govern espanyol en què ha anunciat que presentarà els pressupostos divendres que ve, Aragonès no hi ha vist sorpreses. Li ha retret, però, haver dit que no hi ha una majoria independentista a Catalunya, i l'ha reptat a sotmetre-ho a una votació amb garanties i no en unes eleccions com les últimes, que es van celebrar en unes condicions "d'absoluta anormalitat". "El que no té cap mena de majoria social és el suport a la Constitució espanyola i el suport a l’'statu quo'", ha denunciat.

El vicepresident ha defensat la posició de l'exconsellera Dolors Bassa, que serà entrevistada aquest vespre a RAC1, que demana "no deixar caure el govern de Pedro Sánchez" però li demana un gest per donar suport als pressupostos. Aragonès hi està d'acord: "Vam donar suport a una moció de censura per fer fora el PP, però això no vol dir que donem un xec en blanc a Pedro Sánchez".

Aragonès ha explicat també el procés per presentar el recurs de la defensa de quatre excàrrecs del Govern contra el primer jutge de l'1-O per irregularitats. "Una sospita molt fonamentada que algú ha triat un jutge a dit perquè algú portés el jutjat número 13 per una determinada línia. [...] Si et jutge no era competent, tota instrucció és nul·la. S’ha de tornar a començar". Si es demostrés aquesta irregularitat en l'ordre de repartiment i no s'anul·lés, seria una vulneració de drets humans i hi hauria motius per anar al Tribunal d'Estrasburg. El vicepresident també ha denunciat el temps d'espera i la burocràcia que ha suposat demanar les normes de repartiment al poder judicial, i ha explicat que, finalment, les han aconseguit a través dels col·legis d’advocats. Assegura que aquest fet "posa blanc sobre negre una sèrie d’irregularitats que no acaben aquí".